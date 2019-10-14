Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода с вероятностью дождя после обеда, низкое атмосферное давление и до 13 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня в первой половине дня столичный регион будет находиться на гребне антициклона, так что при облачной погоде с прояснениями обойдётся без осадков. Однако с приближением западного фронта возрастёт вероятность дождей. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура в Москве составит плюс 11-13 градусов тепла, в столичном регионе плюс 9-14", - сказала Волосюк.