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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

08:01 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов Спасская башня Московского Кремля
 Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода с вероятностью дождя после обеда, низкое атмосферное давление и до 13 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня в первой половине дня столичный регион будет находиться на гребне антициклона, так что при облачной погоде с прояснениями обойдётся без осадков. Однако с приближением западного фронта возрастёт вероятность дождей. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура в Москве составит плюс 11-13 градусов тепла, в столичном регионе плюс 9-14", - сказала Волосюк.
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По ее словам, атмосферное давление будет ниже нормы и составит 742 миллиметра ртутного столба, что на 4-5 единиц ниже нормы.
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