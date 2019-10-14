Бывший главврач районной больницы на Колыме погиб, упав с высоты

МАГАДАН, 14 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи начали проверку после гибели бывшего главного врача Сусуманской районной больницы на Колыме, который в последнее время возглавлял одно из отделений учреждения, сообщает СУ СК по региону.
"Проводится доследственная процессуальная проверка по факту гибели бывшего главного врача районной больницы в Сусумане", - информирует следствие.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, общаются с очевидцами, для выяснения причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза.
"По предварительным данным, …мужчина был доставлен в районную больницу врачами скорой медицинской помощи с травмами, характерными для падения с высоты. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти жизнь коллеги медикам не удалось", - говорится в сообщении.
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