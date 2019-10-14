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РИА Новости

Источник: предполагаемый томский серийный насильник работал в милиции

07:53 14.10.2019
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
Задержание. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 окт – РИА Новости. Шестидесятилетний житель города Стрежевой Томской области, задержанный по подозрению в серии преступлений, связанных с сексуальном насилием над женщинами, ранее работал в милиции и службе безопасности, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
Как сообщалось ранее, следователи СК, полицейские и сотрудники УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии преступлений, связанных с сексуальным насилием над женщинами в городе Стрежевой с 2004 по 2017 год. Предполагаемому преступнику уже предъявили обвинение в нескольких эпизодах изнасилования и совершении насильственных действий сексуального характера. Следствие настаивает на его аресте.
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"Очень давно он действительно работал в милиции, но сотрудником МВД уже долгое время не являлся", - сообщил источник. Он также подтвердил, что в последнее время мужчина работал в службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний региона. По данным некоторых СМИ, речь идет о "Томскнефти". РИА Новости пока не удалось получить комментарий компании.
По данным правоохранителей, установить личность подозреваемого позволил ДНК-профиль, который был обнаружен в результате исследования вещественных доказательств с применением современных средств и методов криминалистики в региональном экспертном криминалистическом центре в ходе дополнительной генотипической экспертизы. Кроме того, подозреваемого опознала одна из потерпевших.
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Следственный комитет РФТомская областьТомскнефтьПроисшествия
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