Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T07:50Z
https://ria.ru/20191014/1559738343.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153951/57/1539515783_109:0:2303:1234_1036x0_80_0_0_14db4c0f164e3b3d10d1989da5938d94.jpg
РИА Новости

Преемницу Меркель пригласили посетить Крым

07:50 14.10.2019
17590
© AP Photo / Michael SohnАннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / Michael Sohn
Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель пригласил лидера немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заявившей о нарушении международного права при воссоединении Крыма с Россией, посетить полуостров и убедиться в ошибочности своих выводов.
Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая возглавляет минобороны ФРГ и является преемницей канцлера Ангелы Меркель на посту лидера ХДС, заявила, что Германии нужно выстраивать добрососедские отношения с Россией, но в некоторых вопросах, в частности, относительно Крыма, ей молчать не стоит. По мнению политика, в вопросе возвращения полуострова в состав России "было нарушено международное право".
"Воссоединение Германии произошло без референдума, однако у европейцев это не вызвало негатива. Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений. Уверен, что визит в Крым позволит ей убедиться в ошибочности своих выводов", - сказал РИА Новости Гемпель, который также является главой крымской немецкой национально-культурной автономии.
По его словам, Германии необходимо, прежде всего, вести переговоры о снятии санкций с России.
"Крым – это Россия, и так будет всегда, невзирая ни на какие санкции и заявления западных политиков", - сказал Гемпель.
Наталья Поклонская
Вчера, 04:57РИА Новости
Поклонская прокомментировала заявление преемницы Меркель о Крыме
1611105212
Обсудить 13
Аннегрет Крамп-КарренбауэрГерманияКрымВ мире
Популярные комментарии
Зачем?! Она и так же все знает даже без посещения Крыма: разруха, голод, военные с пулеметами на каждом углу... :)
14 октября, 08:03
Петя Грин
6360013
Этот винегрет на смену Меркель? Пропала страна...
14 октября, 08:19
ВВладимир
2561101
Рекомендуем
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
РИА
Новости
Флаг Германии на здании рейхстага
Немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала заявление преемницы Меркель о Крыме
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Лента
новостей
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Глава Пентагона признал, что американские войска в Сирии попали в ловушку
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с крейсером "Петр Великий"
Митингующие в Киеве
Украина начала экспорт своей главной технологии в США
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о воссоединении с Россией
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Президент Франции Эммануэль Макрон
Российская стратегия Макрона встревожила команду Сороса
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города, сообщили СМИ
Набережная Ялты
Представители украинской диаспоры заявили о провале изоляции Крыма
Люди держат связанные флаги Польши и Украины
В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния