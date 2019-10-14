Преемницу Меркель пригласили посетить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель пригласил лидера немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заявившей о нарушении международного права при воссоединении Крыма с Россией, посетить полуостров и убедиться в ошибочности своих выводов.
Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая возглавляет минобороны ФРГ и является преемницей канцлера Ангелы Меркель на посту лидера ХДС, заявила, что Германии нужно выстраивать добрососедские отношения с Россией, но в некоторых вопросах, в частности, относительно Крыма, ей молчать не стоит. По мнению политика, в вопросе возвращения полуострова в состав России "было нарушено международное право".
"Воссоединение Германии произошло без референдума, однако у европейцев это не вызвало негатива. Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений. Уверен, что визит в Крым позволит ей убедиться в ошибочности своих выводов", - сказал РИА Новости Гемпель, который также является главой крымской немецкой национально-культурной автономии.
По его словам, Германии необходимо, прежде всего, вести переговоры о снятии санкций с России.
"Крым – это Россия, и так будет всегда, невзирая ни на какие санкции и заявления западных политиков", - сказал Гемпель.