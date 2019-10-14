Преемницу Меркель пригласили посетить Крым

"Воссоединение Германии произошло без референдума, однако у европейцев это не вызвало негатива. Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений. Уверен, что визит в Крым позволит ей убедиться в ошибочности своих выводов", - сказал РИА Новости Гемпель, который также является главой крымской немецкой национально-культурной автономии.