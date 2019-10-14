В Томске более 420 школьников эвакуировали из-за короткого замыкания

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Короткое замыкание произошло в подвале школы №47 в Томске, эвакуированы 425 человек, никто не пострадал, сообщает МЧС РФ.

"Сообщение поступило в 06.21 (мск). Прибытие первого подразделения в 06.27 (мск). В подвальном помещении в электрощитовой короткое замыкание без последующего горения, было слабое задымление", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, из здания было эвакуировано 425 человек. Последствия замыкания были ликвидированы до прибытия спецслужб.