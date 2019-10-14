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РИА Новости

В Томске более 420 школьников эвакуировали из-за короткого замыкания

07:48 14.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Школа. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Короткое замыкание произошло в подвале школы №47 в Томске, эвакуированы 425 человек, никто не пострадал, сообщает МЧС РФ.
"Сообщение поступило в 06.21 (мск). Прибытие первого подразделения в 06.27 (мск). В подвальном помещении в электрощитовой короткое замыкание без последующего горения, было слабое задымление", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, из здания было эвакуировано 425 человек. Последствия замыкания были ликвидированы до прибытия спецслужб.
"Учебный процесс не нарушен. Без пострадавших. На место прибыло шесть единиц техники и 25 человек", - добавляется в сообщении.
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