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РИА Новости

"Система бдительности" будет следить за состоянием машинистов на МЦД

07:38 14.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоезд
Поезд
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Поезд
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Система безопасности движения поездов со специальной "кнопкой бдительности" будет следить за состоянием машинистов поездов "Иволга" на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщил РИА Новости заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Безопасность пассажиров – приоритетная задача для нас, важную роль в этом вопросе играет оценка работоспособности машиниста. Для контроля его состояния в кабине установлена система безопасности движения поездов со специальной "кнопкой бдительности". Также у машиниста есть особый браслет с часами, который надевается на запястье и отслеживает его биологические параметры", - сообщил Ликсутов.
По словам заммэра, если машинист начинает засыпать или ему становится плохо, раздаётся звуковой сигнал, и на пульте загорается предупреждающий световой индикатор. Он уточнил, что после того, как загорелся индикатор, машинист должен подтвердить, что он в норме, нажав на "кнопку бдительности".
"Если он не успел вовремя нажать кнопку, это может сделать его помощник и подтвердить, что ситуация под контролем. Если ни одна из кнопок бдительности не сработает в течение 5-7 секунд, произойдёт экстренное торможение. Система безопасности автоматически остановит электропоезд", - пояснил заммэра.
Ликсутов добавил, что контроль работоспособности машиниста ведётся специальной системой аудио- и видеорегистрации, которая фиксирует всё, что происходит в кабине, в том числе переговоры между локомотивной бригадой.
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