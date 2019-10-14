Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T08:19Z
https://ria.ru/20191014/1559737996.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155956/54/1559565412_0:276:3148:2047_1036x0_80_0_0_572953b2c31f2c1a3fa1d53f9f9120a4.jpg
РИА Новости

Власти и оппозиция договорились прекратить протесты в Эквадоре

07:07 14.10.2019 (обновлено: 08:19 14.10.2019)
1370
© REUTERS / Ivan Alvarado Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито
Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито
© REUTERS / Ivan Alvarado
МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Представитель ООН в Эквадоре Арно Пераль, выступающий посредником на переговорах президента Ленина Морено с представителями индейского движения, заявил на совместном выступлении, что стороны договорились о немедленном прекращении конфронтации.
"В результате диалога устанавливается новый декрет, который отменяет действие декрета 883. Для этих целей организуется комиссия, в состав которой будут входить участники организаций индейского движения, участники настоящего диалога и представители правительства страны... Данным соглашением отменяются мобилизация (индейского населения - ред.) и экстренные меры на территории страны", - зачитал Пераль текст соглашения сторон, трансляция мероприятия была опубликована в Twitter пресс-службы президента Эквадора.
Глава Конфедерации индейских национальностей CONAIE Хаиме Варгас, выступая после Пераля, обратил внимание собравшихся на нарушения прав человека в ходе разгона демонстраций и напомнил о требовании отставки министров обороны и внутренних дел. "От имени народов Эквадора прошу вас, господин президент, немедленно отправить в отставку министра внутренних дел Марию Ромо и министра обороны Рауля Харрина", - заявил он.
"Решение для мира и для страны: правительство заменит декрет 883 новым, содержащим механизмы целевого распределения ресурсов наиболее нуждающимся", - написал позднее в Twitter президент Морено.
Конфедерация индейских национальностей Эквадора назвала соглашение с президентом Морено "победой народной борьбы" и призвала участников протеста прибраться в понедельник на улицах Кито.
Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. По информации индейского движения, задержаны более тысячи человек, две тысячи ранены, сто человек пропали без вести, более десяти погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
Протесты в Эквадоре
Вчера, 01:52РИА Новости
Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
310000
Обсудить 0
ЭквадорВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
РИА
Новости
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Площадь в Мадриде
В правительстве Испании прокомментировали приговор каталонским политикам
Участники акции протеста в Кито, Эквадор
Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
Лента
новостей
Президент Ирана Хасан Рухани
Тегеран собрал улики по инциденту с иранским танкером в Красном море
Акция протеста у здания Верховного суда Испании во время заседания по делу каталонских политиков. 13 октября 2019
Митингующие каталонцы блокируют дороги и призывают занять аэропорт
Сейм Польши в Варшаве
Экзитпол: партия Качиньского получает 239 из 460 мест в сейме Польши
Протесты в Эквадоре
Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
Участник акции протеста в Кито, Эквадор
Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
Протесты в Эквадоре
Встреча властей Эквадора и профсоюзов состоится 15 октября
Сирийские военные в районе сирийско-турецкой границы. 10 октября 2019
Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города, сообщили СМИ
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Глава Пентагона признал, что американские войска в Сирии попали в ловушку
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния