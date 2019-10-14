Власти и оппозиция договорились прекратить протесты в Эквадоре

Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито

МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Представитель ООН в Эквадоре Арно Пераль, выступающий посредником на переговорах президента Ленина Морено с представителями индейского движения, заявил на совместном выступлении, что стороны договорились о немедленном прекращении конфронтации.

"В результате диалога устанавливается новый декрет, который отменяет действие декрета 883. Для этих целей организуется комиссия, в состав которой будут входить участники организаций индейского движения, участники настоящего диалога и представители правительства страны... Данным соглашением отменяются мобилизация (индейского населения - ред.) и экстренные меры на территории страны", - зачитал Пераль текст соглашения сторон, трансляция мероприятия была опубликована в Twitter пресс-службы президента Эквадора.

Глава Конфедерации индейских национальностей CONAIE Хаиме Варгас, выступая после Пераля, обратил внимание собравшихся на нарушения прав человека в ходе разгона демонстраций и напомнил о требовании отставки министров обороны и внутренних дел. "От имени народов Эквадора прошу вас, господин президент, немедленно отправить в отставку министра внутренних дел Марию Ромо и министра обороны Рауля Харрина", - заявил он.

"Решение для мира и для страны: правительство заменит декрет 883 новым, содержащим механизмы целевого распределения ресурсов наиболее нуждающимся", - написал позднее в Twitter президент Морено.

Конфедерация индейских национальностей Эквадора назвала соглашение с президентом Морено "победой народной борьбы" и призвала участников протеста прибраться в понедельник на улицах Кито.