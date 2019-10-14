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РИА Новости
Война в Сирии

Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии

07:06 14.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
Заявление было сделано по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности под председательством президента Эммануэля Макрона в Париже.

"Франция будет наращивать свои дипломатические усилия в тесной координации со своими партнерами по коалиции против ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГ*), в рамках Евросоюза, НАТО и Совета безопасности ООН для обеспечения немедленного прекращения нынешнего наступления Турции", - цитирует заявление агентство.

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"Будут приняты меры по обеспечению безопасности французских военнослужащих и гражданских лиц, которые находятся в этом районе, а также будет принята программа экстренного гуманитарного реагирования (для местного населения)…Также были приняты меры по укреплению безопасности национальной территории (Франции)… Франция осуждает (наступление Турции) самым решительным образом", - говорится в тексте.
Макрон на заседании заявил, что военная операция Турции может "привести к трагическим гуманитарным последствиям", к восстановлению влияния ИГ* и к дестабилизации обстановки на северо-востоке Сирии, передает агентство.
В этой связи абсолютным приоритетом для Франции должно быть "предотвращение возрождения ДАИШ в регионе", говорится в коммюнике.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана ИГ*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииФранцияТурцияСирия
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Полковник Васин
910020
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14 октября, 11:30
ГМГеоргий Мирный
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