Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Заявление было сделано по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности под председательством президента Эммануэля Макрона в Париже.

"Франция будет наращивать свои дипломатические усилия в тесной координации со своими партнерами по коалиции против ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГ*), в рамках Евросоюза, НАТО и Совета безопасности ООН для обеспечения немедленного прекращения нынешнего наступления Турции", - цитирует заявление агентство.

"Будут приняты меры по обеспечению безопасности французских военнослужащих и гражданских лиц, которые находятся в этом районе, а также будет принята программа экстренного гуманитарного реагирования (для местного населения)…Также были приняты меры по укреплению безопасности национальной территории (Франции)… Франция осуждает (наступление Турции) самым решительным образом", - говорится в тексте.

Макрон на заседании заявил, что военная операция Турции может "привести к трагическим гуманитарным последствиям", к восстановлению влияния ИГ* и к дестабилизации обстановки на северо-востоке Сирии, передает агентство.

В этой связи абсолютным приоритетом для Франции должно быть "предотвращение возрождения ДАИШ в регионе", говорится в коммюнике.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана ИГ*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.