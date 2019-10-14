Немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия несет только чуть больше половины убытков от санкций со стороны Запада, остальное приходится на страны, которые ввели данные ограничительные меры, пишет немецкая газета Россия несет только чуть больше половины убытков от санкций со стороны Запада, остальное приходится на страны, которые ввели данные ограничительные меры, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на исследование Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики.

Авторы исследования выяснили, что ежемесячные торговые потери от санкций составляют четыре миллиарда долларов. При этом ученые, как отмечает издание, делают "поразительные выводы", из которых следует, что 45 процентов ущерба ложится на плечи "санкционирующих стран". На Европейский союз приходится 92 процента убытков, который западные страны несут из-за антироссийских санкций. Львиную долю вынуждена нести Германия — 38 процентов, или 667 миллионов долларов в месяц.

Кроме того, в исследовании Крозе и Хинца говорится о том, что французским компаниям за счет экспорта в другие страны так и не удалось компенсировать потери, которые они понесли из-за санкций Запада против России.

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры и неоднократно отвергала обвинения. При этом Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.