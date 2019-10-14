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РИА Новости

Немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций

07:05 14.10.2019 (обновлено: 12:13 14.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии на здании рейхстага
Флаг Германии на здании рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Флаг Германии на здании рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россия несет только чуть больше половины убытков от санкций со стороны Запада, остальное приходится на страны, которые ввели данные ограничительные меры, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на исследование Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики.
Авторы исследования выяснили, что ежемесячные торговые потери от санкций составляют четыре миллиарда долларов. При этом ученые, как отмечает издание, делают "поразительные выводы", из которых следует, что 45 процентов ущерба ложится на плечи "санкционирующих стран". На Европейский союз приходится 92 процента убытков, который западные страны несут из-за антироссийских санкций. Львиную долю вынуждена нести Германия — 38 процентов, или 667 миллионов долларов в месяц.
Кроме того, в исследовании Крозе и Хинца говорится о том, что французским компаниям за счет экспорта в другие страны так и не удалось компенсировать потери, которые они понесли из-за санкций Запада против России.
Рейхстаг
30 сентября, 13:34РИА Новости
В Берлине рассказали о позиции в отношении антироссийских санкций
Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры и неоднократно отвергала обвинения. При этом Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что все, кто имеет политически зрелый взгляд на ситуацию с антироссийскими санкциями, давно должны были понять, что санкции против России не работают и не заработают никогда.
Введение санкций против России и ответные шаги
17 марта 2017, 10:50РИА Новости
Введение санкций против России и ответные шаги
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ЕвросоюзГерманияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
"Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что все, кто имеет политически зрелый взгляд на ситуацию с антироссийскими санкциями, давно должны были понять, что санкции против России не работают и не заработают никогда." - они там в москау совсем от реальности оторвались!!! Живут в своём мире где всё есть и проблем нет.
14 октября, 07:12
Полковник Васин
1395103272
Полковник Васин, у тебя что, ничего нет, одни проблемы. Подавляющему большинству России от санкций не холодно, не жарко
14 октября, 07:24
MMAgTolyan
346620041
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