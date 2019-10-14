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РИА Новости

СМИ: как минимум семь человек погибли при обрушении дома на севере Индии

06:51 14.10.2019
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© Fotolia / M.V. PhotographyИндия
Индия
© Fotolia / M.V. Photography
Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести в результате обрушения двухэтажного жилого дома в северном индийском штате Уттар-Прадеш, пишет издание National Herald.
Инцидент произошел в городе Мохаммадабе (округ Мау), пока большинство жильцов еще спали. Согласно предварительным данным, обрушение здания стало следствием взрыва газового баллона в одной из квартир.
Сейчас на месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Экстренные службы полагают, что под завалами по-прежнему могут оставаться живые люди. Полиция ведет расследование случившегося.
Телеканал NDTV сообщает, что жертвами трагедии стали уже 10 человек.
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