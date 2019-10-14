В Якутске рассказали о реализации городского проекта "Народный бюджет"

ЯКУТСК, 14 окт – РИА Новости. Зал спортивной борьбы для детей и молодежи открыли в школе №25 Якутска на средства городского проекта "Народный бюджет", сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации города.
По условиям конкурсного отбора, инициаторы вкладывают не менее 20% от общей стоимости проекта. Остальная часть финансируется из средств местного бюджета. Сумма субсидии на реконструкцию зала спортивной борьбы для школьников и молодежи на базе школы №25 составила 3 миллиона 800 тысяч рублей.
В субботу мэр Якутска Сардана Авксентьева приняла участие в торжественном открытии современного зала в муниципальной школе.
"По инициативе директора СОШ № 25 Ивана Захарова и общественной организации "Лига отцов Якутии" спортивный зал полностью реконструирован на средства субсидии окружной администрации по конкурсу проектов "Народный бюджет". Благодаря федерации спортивной борьбы России, в рамках проекта "Борьба в школу" для занятий детей приобретены два борцовских ковра", - отметили в департаменте.
Авксентьева пожелала юным спортсменам достижений и вручила школе сертификат на приобретение спортивного оборудования. По словам главы города, особенно важно, что спортивный зал открыт в Сайсарском округе, а не в центре города. Здесь каждый день смогут заниматься 1500 человек.
Школьников также поздравили спортсмены - почетные гости турнира гран-при Дмитрия Коркина. Напутствие будущим спортсменам прозвучало из уст олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Сергея Белоглазова.
"Сегодня заложено начало для того, чтобы вам стать олимпийскими чемпионами. Мы в свое время мечтали о таких профессиональных коврах. Главное для достижения успеха – это ваше желание", - поделился он.