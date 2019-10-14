В Якутске рассказали о реализации городского проекта "Народный бюджет"

ЯКУТСК, 14 окт – РИА Новости. Зал спортивной борьбы для детей и молодежи открыли в школе №25 Якутска на средства городского проекта "Народный бюджет", сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации города.

По условиям конкурсного отбора, инициаторы вкладывают не менее 20% от общей стоимости проекта. Остальная часть финансируется из средств местного бюджета. Сумма субсидии на реконструкцию зала спортивной борьбы для школьников и молодежи на базе школы №25 составила 3 миллиона 800 тысяч рублей.

В субботу мэр Якутска Сардана Авксентьева приняла участие в торжественном открытии современного зала в муниципальной школе.

"По инициативе директора СОШ № 25 Ивана Захарова и общественной организации "Лига отцов Якутии" спортивный зал полностью реконструирован на средства субсидии окружной администрации по конкурсу проектов "Народный бюджет". Благодаря федерации спортивной борьбы России, в рамках проекта "Борьба в школу" для занятий детей приобретены два борцовских ковра", - отметили в департаменте.

Авксентьева пожелала юным спортсменам достижений и вручила школе сертификат на приобретение спортивного оборудования. По словам главы города, особенно важно, что спортивный зал открыт в Сайсарском округе, а не в центре города. Здесь каждый день смогут заниматься 1500 человек.

Школьников также поздравили спортсмены - почетные гости турнира гран-при Дмитрия Коркина. Напутствие будущим спортсменам прозвучало из уст олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Сергея Белоглазова.