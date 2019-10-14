В Екатеринбурге обработали 50% опросных листов о месте строительства храма

Женщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Екатеринбургский избирком обработал около 50% опросных листов с мнениями о месте строительства храма святой Екатерины, по этим данным 59% высказались за площадку напротив городского парка, сообщил РИА Новости в понедельник глава комиссии Вадим Антошин.

В воскресенье в Екатеринбурге провели опрос горожан о месте возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом. Проголосовать имели право люди старше 18 лет с постоянной регистрацией в Екатеринбурге. По данным избиркома, на момент закрытия опросных пунктов явка составила 8,98%, всего проголосовали 97,5 тысячи человек.

"Подведены итоги по трем районам. Обработаны порядка 46-47 тысяч опросных листов, это пока меньше половины", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за площадку по улице Горького, 17 (через пруд от того места, где планировалось строить храм изначально) проголосовали 59,35% человек, за площадку за Макаровским мостом – 37,63%.