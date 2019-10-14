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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Екатеринбурге обработали 50% опросных листов о месте строительства храма

06:14 14.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
Женщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Екатеринбургский избирком обработал около 50% опросных листов с мнениями о месте строительства храма святой Екатерины, по этим данным 59% высказались за площадку напротив городского парка, сообщил РИА Новости в понедельник глава комиссии Вадим Антошин.
В воскресенье в Екатеринбурге провели опрос горожан о месте возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом. Проголосовать имели право люди старше 18 лет с постоянной регистрацией в Екатеринбурге. По данным избиркома, на момент закрытия опросных пунктов явка составила 8,98%, всего проголосовали 97,5 тысячи человек.
"Подведены итоги по трем районам. Обработаны порядка 46-47 тысяч опросных листов, это пока меньше половины", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что за площадку по улице Горького, 17 (через пруд от того места, где планировалось строить храм изначально) проголосовали 59,35% человек, за площадку за Макаровским мостом – 37,63%.
В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере на берегу пруда в центре города. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.
Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
13 октября, 19:35Религия и мировоззрение
В опросе по храму в Екатеринбурге приняли участие почти сто тысяч человек
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЕкатеринбургОбщество
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