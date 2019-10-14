Глава Пентагона признал, что американские войска в Сирии попали в ловушку

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер рассказал в эфире Fox News о том, что его подчиненные в арабской республике попали в "ужасное" положение. Глава Пентагона Марк Эспер рассказал в эфирео том, что его подчиненные в арабской республике попали в "ужасное" положение.

"Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, движущейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг", — пояснил министр обороны.

При этом он отметил, что Вашингтон "не подписывался" воевать с Анкарой ради защиты сирийских курдов. Он также признал, что у США недостаточно сил в регионе, чтобы остановить наступление турецких войск.

Ранее глава Пентагона заявил, что США выведут еще около тысячи военнослужащих из Сирии. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, основной контингент может покинуть республику в ближайшие дни.

Турецкая операция в Сирии

Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство"*. В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну и другим городам.

США сразу заявили, что отводят войска, хотя до недавнего времени сотрудничали с курдами. В РПК это расценили как нарушение договоренностей.

За авианалетами последовало наземное наступление. В субботу Анкара сообщила, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu распространило информацию о захвате Телль-Абъяда.

В воскресенье в Дамаске приняли решение разместить армию на всей границе с Турцией для помощи курдам. Правительственные войска уже начали переброску сил на север страны.