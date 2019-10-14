Глава Эквадора ждет пересмотра декрета, отменяющего субсидии на топливо

МЕХИКО, 14 окт - РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено заявил по итогам переговоров с лидерами Конфедерации индейских народов и протестного движения о необходимости скорейшего пересмотра декрета, отменяющего субсидии на топливо, однако проигнорировал большинство конкретных требований протестующих, следует из Twitter-трансляции пресс-службы президента.

"Моё предложение - создать условия для диалога и в кратчайшие сроки обновить положения декрета, чтобы он способствовал развитию Эквадора", - цитирует Морено пресс-служба.

Как заявлял в ходе открытой части дискуссии, которая транслировалась пресс-службой президента, министр экономики Эквадора Ричард Мартинес, диалог и обсуждение, а не немедленная отмена Декрета 883, необходимы для того, чтобы лишить субсидий тех, кто реально не нуждается в компенсации расходов на топливо, и определить тех, кто останется получателем государственных дотаций.

Требования Конфедерации индейских национальностей Эквадора были опубликованы в Twitter организации и заключались в немедленной отмене декрета, лишающего население страны субсидий на топливо, контроле экономических реформ со стороны Конституционного суда страны и раскрытии сути соглашений с МВФ, а также отставке министров внутренних дел и обороны по результатам антиконституционных действий во время протестов и компенсации всем пострадавшим от действий силовых структур.