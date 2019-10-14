Около 300 детей отдыхают в Якутии на средства федерального гранта

ЯКУТСК, 14 окт – РИА Новости. Вторая грантовая смена "Цифровое поколение" единственного в Якутии круглогодичного центра отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор" охватила в рамках всероссийского проекта "Кампус молодежных инноваций" около 300 школьников, сообщает пресс-служба центра.

В начале 2019 года центр отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор" Якутии выиграл два гранта министерства просвещения РФ. Первый федеральный конкурс на сумму более 3 миллионов рублей центр выиграл с программой смены "Я – гражданин мира". Смена в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" прошла в июле-августе. Сейчас "Сосновый бор" принял школьников на грантовую смену технической направленности.

"Второй грант из федерального бюджета национальных проектов "Образование" и "Цифровая экономика" госпрограммы "Развитие образования" в размере 11 756,450 рублей выиграл с концепцией проекта тематической смены "Цифровое поколение", которая сейчас проходит с 8 по 28 октября. Всего цифровая смена охватила около 300 детей из районов республики и города Якутска", - отметили в пресс-службе.

Сегодня круглогодичный центр отдыха и оздоровления детей Якутии, как победитель двух крупных федеральных конкурсов, вошел в сеть кампусов молодежных инноваций России.

"Средства федерального гранта направлены на организацию смены, в том числе, приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, расходных материалов, оплату услуг и иных организационных расходов, связанных с организацией и проведением тематической смены", - приводятся слова директора центра Яны Ивановой.

Руководитель "Соснового бора" рассказала, что за время смены ребята посещают лекции и мастер-классы от приглашенных преподавателей в IT-студиях. По итогам смены эксперты из ведущих IT-предприятий Якутии выберут лучшие проекты школьников. Победители выедут на федеральный IT-конкурс и на международную образовательную стажировку.