Российский фрегат провел стрельбы "Калибрами" в Восточном Средиземноморье

ТАРТУС (Сирия), 14 окт - РИА Новости. Фрегат ВМФ России "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье, в частности, применялись ракеты "Калибр", сообщил журналистам командир корабля капитан второго ранга Антон Куприн.

"Все вооружение корабля проверено в бою в предыдущих двух годах, они непосредственно выполнены стрельбы "Калибрами", выполнены стрельбы и зенитными комплексами … Корабли такого же проекта уже неоднократно выполняли задачи в Средиземном море, и на сегодняшний день это, пожалуй, самое современное оружие России", - сказал Куприн журналистам.

Командир фрегата добавил, что по пути в Тартус "Адмирал Макаров" также выполнил дипломатическую миссию. На греческий остров Корфу, где проходила Русская неделя, корабль доставил главную икону ВМФ - образ святого апостола Андрея Первозванного. До конца года фрегат будет находиться в дальнем походе в составе Средиземноморской эскадры.

"Адмирал Макаров" – третий фрегат проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль, названный в честь адмирала русского флота Степана Макарова (1849-1904), входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Корабль был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, пополнил состав ВМФ России в конце декабря 2017 года, а в Севастополь прибыл в начале октября 2018-го после выполнения задач в Средиземном море.