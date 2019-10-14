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РИА Новости

Российский фрегат провел стрельбы "Калибрами" в Восточном Средиземноморье

05:05 14.10.2019 (обновлено: 05:25 14.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Макаров"
Фрегат Адмирал Макаров
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Фрегат "Адмирал Макаров". Архивное фото
ТАРТУС (Сирия), 14 окт - РИА Новости. Фрегат ВМФ России "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье, в частности, применялись ракеты "Калибр", сообщил журналистам командир корабля капитан второго ранга Антон Куприн.
"Все вооружение корабля проверено в бою в предыдущих двух годах, они непосредственно выполнены стрельбы "Калибрами", выполнены стрельбы и зенитными комплексами … Корабли такого же проекта уже неоднократно выполняли задачи в Средиземном море, и на сегодняшний день это, пожалуй, самое современное оружие России", - сказал Куприн журналистам.
Командир фрегата добавил, что по пути в Тартус "Адмирал Макаров" также выполнил дипломатическую миссию. На греческий остров Корфу, где проходила Русская неделя, корабль доставил главную икону ВМФ - образ святого апостола Андрея Первозванного. До конца года фрегат будет находиться в дальнем походе в составе Средиземноморской эскадры.
"Адмирал Макаров" – третий фрегат проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль, названный в честь адмирала русского флота Степана Макарова (1849-1904), входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Корабль был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, пополнил состав ВМФ России в конце декабря 2017 года, а в Севастополь прибыл в начале октября 2018-го после выполнения задач в Средиземном море.
Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение около четырех тысяч тонн и способны развивать скорость до 30 узлов. Они вооружены, в частности, ракетным комплексом "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш", артиллерией, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой.
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КалибрАдмирал Макаров (фрегат)РоссияБезопасность
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