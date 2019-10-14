На Амуре в Хабаровском крае закончился паводок категории опасного явления

ХАБАРОВСК, 14 окт - РИА Новости. На реке Амур в Хабаровском крае закончился паводок категории опасного явления, река возвращается к норме, сообщил РИА Новости в понедельник представитель хабаровского Гидрометцентра.

Опасным явлением считается уровень воды в реке, при котором начинается подтопление жилых домов. Так, в Хабаровске опасным считается уровень Амура в 600 сантиметров, в Комсомольске-на-Амуре - в 650. В этом году в пик паводка уровень у Хабаровска достигал 644 сантиметров, у Комсомольска - 829 сантиметров.

Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей. Из-за паводка в регионе объявлен режим ЧС.

"На реке Амур закончился паводок категории опасного явления, что означает, что уровни не превышают опасных значений. Одним из критериев этого является тот факт, что в Хабаровском крае не осталось подтопленных жилых домов", - сказал представитель Гидрометцентра.

Он уточнил, что сейчас уровень малых рек края в норме, водность на Амуре еще остается повышенной. Ниже села Елабуга пойма подтоплена, там сохраняются уровни неблагоприятного явления. Так, в Комсомольске-на-Амуре в понедельник уровень составляет 476 сантиметров, при неблагоприятном уровне в 450 сантиметров. "Падение уровней продолжится, реки готовятся к зимнему режиму, большая часть Амура успеет войти в зиму в значениях нормы", - отметил собеседник агентства.

Как сообщает региональный главк МЧС, в течение минувших выходных в Хабаровском крае вода ушла из всех ранее подтопленных домов, от воды освободились четыре населенных пункта, более 70 приусадебных участков и семь участков дорог.

"Всего в зоне паводка остаются 29 населённых пунктов. Из них в 18 подтоплены 123 приусадебных участка и 22 участка межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также в зоне подтопления находится 64 земельных и 6 дачных участков", - говорится в сообщении.