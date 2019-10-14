В США представят резолюцию, призывающую отменить вывод войск из Сирии

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что конгрессмены-демократы предложат резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отменить решение о выводе войск с севера Сирии, сообщает газета Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что конгрессмены-демократы предложат резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отменить решение о выводе войск с севера Сирии, сообщает газета Hill

По данным газеты, Шумер заявил, что провел встречу со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которой они договорились, что предложат совместную резолюцию относительно решения Трампа и военной операции Турции в Сирии.

"Мы представим сенату и палате представителей … совместную резолюцию, призывающую президента отменить свое решение, чтобы сделать все возможное для защиты курдов, сделать все необходимое, чтобы не дать террористам ИГ* сбежать, а также чтобы убедиться, что Турция придерживается существующих соглашений с США и касательно Сирии", - приводит газета слова Шумера.

Сенатор также отметил, что, по его мнению, резолюция, которая еще разрабатывается, получит "значительную поддержку обеих партий".

"Конгресс должен проголосовать, чтобы выступить против этого (решения Трампа) и потребовать стратегию для полного уничтожения ИГ*", - написал Шумер в Twitter

Ранее глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала CBS заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военнослужащих из Сирии. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, США рассматривают возможность вывода основной части войск из Сирии в ближайшие дни, полный вывод вооруженных сил может занять более двух недель.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.