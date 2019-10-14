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РИА Новости

Союз пациентов просит разрешить интернет-торговлю рецептурными лекарствами

03:48 14.10.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Всероссийский союз пациентов просит разрешить дистанционную продажу рецептурных лекарств через интернет, следует из письма вице-премьеру Татьяне Голиковой. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости. Предлагается наделить Минздрав полномочиями по соответствующему лицензированию аптек.
На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, разрешающий продажу через интернет безрецептурных препаратов. Союз пациентов хочет распространить его и на лекарства по рецепту. Сейчас фармацевтические организации могут только предлагать потребителям услугу бронирования медикаментов с возможностью забрать заказ в ближайшей аптеке.
"Мы считаем неправильным то, что люди не могут получить лекарства из-за ограниченной возможности передвижения или по другим жизненным ситуациям, и считаем необходимым, чтобы такая возможность появилась, включая препараты рецептурного отпуска. Но продавать лекарства через интернет должны только лицензированные аптеки под жестким контролем, точно таким же, какой осуществляется за обычными аптеками", - пишут сопредседатели союза Ян Власов и Юрий Жулев.
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"Просим Вас предусмотреть в законопроекте возможность доставки рецептурных препаратов, наделив полномочиями по установке лицензионных требований, разработке порядка продажи лекарств дистанционным способом и контроля за ними правительство Российской Федерации и министерство здравоохранения Российской Федерации", - говорится в письме.
По мнению авторов, нужно ограничивать не вид продаваемых онлайн лекарств (рецептурное или безрецептурное), а тип компаний, которые имеют на это право, и устанавливать жесткие лицензионные требования и контролировать их исполнение.
"Основным видом лечения заболеваний, которые сопровождаются ограничениями в передвижениях являются рецептурные лекарства. Большинство хронических заболеваний, по которым есть льготное лекарственное обеспечение сопровождаются прочими заболеваниями, для которых рецептурные лекарства требуется регулярно покупать самостоятельно", - поясняют авторы и добавляют, что у многих людей проблемы с передвижением.
В связи с этим, полагают во Всероссийской союзе пациентов, законопроект в текущей редакции осложняет или ограничивает право на доступ к дистанционной торговле необходимыми лекарствами для сотен тысяч людей, которые проходят терапию рецептурными лекарствами.
"Именно поэтому пациенты однозначно выступают за реализацию препаратов через интернет", - говорится в письме.
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