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РИА Новости

Конгрессмен поздравил ВМС США картинкой с российским "убийцей авианосцев"

03:47 14.10.2019
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© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces / Перейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Американский конгрессмен, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания картинкой с российским атомным ракетным крейсером "Петр Великий". Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.
Бортовой номер корабля на изображении замазан, однако на корме виден Андреевский флаг.
Ошибку заметил журналист издания Politico Дейв Браун. После этого конгрессмен поправил пост, заменив иллюстрацию на официальный проморолик ВМС США.
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27 сентября 2018, 23:45РИА Новости
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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" введен в строй в 1998 году и предназначен для уничтожения авианосных соединений противника. Корабль вооружен оснащен внушительным набором противокорабельного вооружения: ракетным комплексом "Гранит" и противовоздушным комплексом С-300Ф "Форт".
Мощная ядерная энергетическая установка крейсера позволяет ему развивать скорость в 32 узла (60 километров в час) и рассчитана на эксплуатацию в течение 50 лет. Для сравнения: крейсер "Петр Великий" способен обеспечить электричеством и теплом город на 150—200 тысяч жителей.
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АРК Петр ВеликийСШАВМФ РФВ мире
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