Суд заморозил принадлежавшие Грудинину акции совхоза Ленина

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по заявлению Ирины Грудининой, бывшей супруги директора ЗАО "Совхоз имени Ленина", заблокировал операции с акциями совхоза, принадлежащими Павлу Грудинину, их трем детям, а также работнику совхоза Александру Федорову.

Как следует из опубликованного определения, суд принял обеспечительные меры в рамках дела по иску шести акционеров совхоза, требующих взыскать с Грудинина около 2,1 миллиарда рублей в пользу сельхозпредприятия. Ирина Грудинина теперь участвует в этом деле в качестве третьего лица. Причем она поддерживает требования истцов.

В определении говорится, что Грудинин передал часть акций, находившихся в их общей с бывшей женой собственности, в номинальное владение детям Антону, Александре и Дарье, а также Федорову. Этот факт был установлен Видновским городским судом, удовлетворившим в апреле иск Грудининой к бывшему мужу о разделе имущества. Суд признал права Грудининой на 42% акций совхоза.

Арбитражный суд Московского округа 9 октября отправил иск шести акционеров совхоза к Грудинину на новое рассмотрение в арбитражный суд Московской области. Истцы - Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова - требуют взыскать с Грудинина около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около 1 миллиарда рублей упущенной выгоды.

По их мнению, ущерб был причинен передачей земли совхоза в 2008 году по заниженной стоимости компании "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которой был Грудинин. Эту сделку в 2018 году признали незаконной арбитражные суды трех инстанций, а также Верховный суд. Упущенную выгоду истцы оценили в стоимость прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, когда она находилась у "ТТ Девелопмент".