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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп требует от Турции и курдов не допустить побега заключенных боевиков

03:38 14.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Турция и курды не допустили побега заключенных боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.

"США удерживают худших из заключенных ИГ*. Турция и курды не должны позволить им бежать. Европа должна была забрать их после многочисленных требований. Они должны делать это сейчас. Они никогда не приедут в США, их сюда не пустят!" - написал Трамп в Twitter.

На фоне военной операции Анкары против курдов на севере Сирии появились сообщения о побеге заключенных-игиловцев из тюрем союзных США формирований SDF. Высокопоставленный представитель госдепа на прошлой неделе сказал журналистам, что в зоне операции Турции могли оказаться до 10 тысяч заключенных боевиков ИГ* и членов их семей.
США ранее добивались у ряда стран, чтобы они обеспечили репатриацию своих граждан-боевиков и судили их на родине.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииДональд ТрампТурцияСирияСША
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