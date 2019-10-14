Трамп требует от Турции и курдов не допустить побега заключенных боевиков

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Турция и курды не допустили побега заключенных боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.

"США удерживают худших из заключенных ИГ*. Турция и курды не должны позволить им бежать. Европа должна была забрать их после многочисленных требований. Они должны делать это сейчас. Они никогда не приедут в США, их сюда не пустят!" - написал Трамп в Twitter.

На фоне военной операции Анкары против курдов на севере Сирии появились сообщения о побеге заключенных-игиловцев из тюрем союзных США формирований SDF. Высокопоставленный представитель госдепа на прошлой неделе сказал журналистам, что в зоне операции Турции могли оказаться до 10 тысяч заключенных боевиков ИГ* и членов их семей.

США ранее добивались у ряда стран, чтобы они обеспечили репатриацию своих граждан-боевиков и судили их на родине.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.