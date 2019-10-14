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РИА Новости

В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники

03:34 14.10.2019 (обновлено: 03:48 14.10.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
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© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Последние длинные выходные в 2019 году ждут россиян со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.
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По общему правилу

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в Роструде. Работодатель при этом должен издать письменное распоряжение или приказ об этом.
Сдельщикам за выход на работу в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а для сотрудников, чей труд оплачивается по тарифам, - в размере не менее двойной тарифной ставки.
Работник по своему желанию может взять вместо оплаты лишний день отдыха. В Роструде уточнили, что это должен быть целый день вне зависимости от количества фактически отработанных часов.
При этом просить работника выйти в праздничный день можно только для выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит нормальное функционирование организации, ее подразделений или индивидуального предпринимателя.
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Исключительный случай

В то же время существует ряд ситуаций, при которых привлечь сотрудника к работе разрешается без его согласия, уточнили в Роструде. В их число входит предотвращение катастрофы или производственной аварии, а также устранение их последствий, предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателей, государства или муниципалитета.
Привлечь сотрудника без его согласия можно также для работ из-за введения чрезвычайного или военного положения и для неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств – из-за пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии – а также в других случаях, которые ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия людей.
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Особые категории

Представителей творческих профессий можно привлекать к работе в выходные и праздники, если порядок такого привлечения установлен коллективным договором, локальным документом или трудовым договором, а профессия работника включена в специальный перечень, утвержденный правительством.
Есть также ряд категорий работников, которых можно привлечь к работе в праздник только в особом порядке. Это инвалиды, женщины с детьми до трех лет, матери-одиночки с детьми до пяти лет, работники с детьми-инвалидами, работники, ухаживающие за больными членами семей, отцы-одиночки, опекуны и попечители несовершеннолетних.
Для их привлечения к работе в выходной или праздничный день работодатель должен убедиться, что работа не запрещена им по состоянию здоровья, а также под подпись уведомить их о праве отказаться от работы в выходной или праздник.
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