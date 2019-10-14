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РИА Новости

Россия и Саудовская Аравия создадут новые технологии в нефтяной сфере

03:30 14.10.2019
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© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZДобыча нефти
Добыча нефти
© Фото : Pixabay / ARMBRUSTERBIZ
Добыча нефти. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 14 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия готовятся к совместной разработке новых технологий в нефтяной сфере, отвечающих целям сохранения окружающей среды и поддержания климата, сообщил российский министр энергетики Александр Новак в интервью изданию Arab News в преддверии визита президента Владимира Путина в Эр-Рияд.
"Мы ведем подготовительную работу по разработке новых прорывных технологий, которые позволят приспособить нефть к текущей повестке в сфере климата и окружающей среды", - сказал Новак, комментируя вопрос о перспективах сотрудничества России и Саудовской Аравии в энергетике.
Подписанная в июле странами ОПЕК+ хартия о бессрочном сотрудничестве также станет базисом для работы в этом направлении, добавил министр.
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"Этот документ будет служить не только для того, чтобы улучшить понимание и доверие между странами ОПЕК и "не ОПЕК". Он также станет основой для совместной работы по разработке новых технологий, которые позволят адаптировать нефть к текущей климатической и экологической повестке, требованиям обеспечения глобальной энергетической безопасности и реализации целей ООН в области устойчивого развития", - сказал он.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.
При этом в 2017 году страны ОПЕК+ также решили проводить координационные совещания по вопросам окружающей среды и изменения климата в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Первое из них состоялось в октябре 2017 года в Вене. Как сообщал генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, тогда эксперты альянса собрались вместе, чтобы разработать совместный свод правил, который будет руководством стран ОПЕК+ в переговорах в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) и останется постоянной формой взаимодействия.
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Александр НовакВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияЭкономика
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