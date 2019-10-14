В ЕР не исключили возможность создания коалиции с новой политической силой

"Партия ("Единая Россия"), безусловно, имеет своего избирателя и получит свою фракцию, свое представительство в следующей Государственной думе. Но ситуации, когда одна партия представляет весь электорат, не будет. Объединяющие ценности должны быть представлены в парламенте, но совсем не обязательно они должны быть представлены одной партией. Может быть коалиция, может быть объединение сил", - сказал РИА Новости источник.