Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T04:18Z
https://ria.ru/20191014/1559737118.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152650/07/1526500741_0:279:3072:2007_1036x0_80_0_0_e0f4bf6ef78475ef452bc95f9af5d059.jpg
РИА Новости

Экс-жена Грудинина поддержала иск акционеров совхоза Ленина к бывшему мужу

03:05 14.10.2019 (обновлено: 04:18 14.10.2019)
720
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДиректор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин
Директор ЗАО Совхоз имени Ленина Павел Грудинин
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Бывшая супруга директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина поддержала в арбитражном суде Московского округа требования шести других акционеров о взыскании с Грудинина около 2,1 миллиарда рублей в пользу сельхозпредприятия.
Как следует из опубликованного определения суда, Ирина Грудинина подавала собственную кассационную жалобу на судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые ранее отклонили иск к ее бывшему мужу. В жалобе она просила удовлетворить иск. Окружной суд не стал рассматривать кассацию Грудининой по существу, указав, что она должна была сначала обратиться в апелляционный суд.
Грудинина сейчас является крупным акционером совхоза - Видновский городской суд Московской области в апреле по ее иску о разделе имущества присудил ей две трети совместно нажитого имущества, в том числе почти 42% акций совхоза.
Арбитражный суд Московского округа 9 октября отправил иск шести акционеров совхоза к Грудинину на новое рассмотрение в арбитражный суд Московской области. Этот суд уже назначил предварительные слушания на 24 октября. В новом разбирательстве Грудинина будет участвовать в качестве третьего лица.
Павел Грудинин на молочной ферме в поселке Совхоза имени Ленина
9 октября, 14:07РИА Недвижимость
Суд отправил на пересмотр иск акционеров совхоза Ленина к Грудинину
Истцы - Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова - требуют взыскать с Грудинина около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.
По их мнению, ущерб был причинен передачей земли совхоза в 2008 году по заниженной стоимости компании "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которой был Грудинин. Эту сделку в 2018 году признали незаконной арбитражные суды трех инстанций, а также Верховный суд. Упущенную выгоду истцы оценили в стоимость прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, когда она находилась у "ТТ Девелопмент".
Суды двух инстанций решили, что истцы, которым принадлежит менее 1% акций, не доказали своего права требовать от директора возмещения убытков, а также самого факта их причинения. Окружной же суд, отменяя судебные акты, указал, что нижестоящие инстанции не приняли во внимание установленный в первом деле факт явной неравноценности сделки: рыночная стоимость земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной совхозом доли в 48% в ООО "ТТ Девелопмент".
Павел Грудинин
9 сентября, 15:49РИА Недвижимость
Суд отложил на месяц кассацию акционеров совхоза Ленина по иску к Грудинину
811143
Обсудить 1
Павел ГрудининСовхоз имени ЛенинаРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Экс-гендиректор НПО имени С. А. Лавочкина Сергей Лемешевский в суде
Дело о хищении 330 миллионов рублей в НПО Лавочкина передали в суд
РИА
Новости
Люди держат связанные флаги Польши и Украины
В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
Кобани
СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
Ксения Каторгина
В машине пропавшей в Екатеринбурге молодой матери нашли кровь, пишут СМИ
Лента
новостей
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Сирийская армия в провинции Идлиб
Сирийская армия начала продвижение на курдские территории
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Президент США Дональд Трамп
Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна
В России завершается переход на цифровое телевещание
Рейтинг регионов России по вводу жилья
Рейтинг регионов России по вводу жилья
Ситуация в Сирии
Минобороны России опубликовало карту тюрем в Сирии, где содержатся боевики
Фреска с изображением гладиаторов, обнаруженная при раскопках в Помпеях, Италия
В Помпеях обнаружили уникальную фреску с изображением гладиаторов
В Ленинградской области диджея зарезали за неправильную музыку
В Ленинградской области диджея зарезали за "неправильную" музыку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Российский фрегат провел стрельбы "Калибрами" в Восточном Средиземноморье
04:57Поклонская прокомментировала заявление преемницы Меркель о Крыме
04:00На Амуре в Хабаровском крае закончился паводок категории опасного явления
03:55В США представят резолюцию, призывающую отменить вывод войск из Сирии
03:48Союз пациентов просит разрешить интернет-торговлю рецептурными лекарствами
03:47Конгрессмен поздравил ВМС США картинкой с российским "убийцей авианосцев"
03:41Суд заморозил принадлежавшие Грудинину акции совхоза Ленина
03:38Трамп требует от Турции и курдов не допустить побега заключенных боевиков
03:34В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники
03:30Россия и Саудовская Аравия создадут новые технологии в нефтяной сфере
03:26В ЕР не исключили возможность создания коалиции с новой политической силой
03:23В Керчи появится парк "Патриот" с видом на Крымский мост
03:23Майли Сайрус и Коди Симпсон собираются вместе отметить Хэллоуин
03:05Экс-жена Грудинина поддержала иск акционеров совхоза Ленина к бывшему мужу
03:02У предназначенных для "сдерживания" России норвежских F-35 нашли недостатки
03:02Источник: улетевший в сентябре экипаж может задержаться на МКС
02:23Сводный брат Элтона Джона раскритиковал звезду за изображение их отца
01:55СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек на улице
Лента новостейМолния