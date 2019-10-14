У предназначенных для "сдерживания" России норвежских F-35 нашли недостатки

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, которые планируется использовать для "сдерживания" России, сообщает американское издание Defense News.
Как выяснилось, тормозной парашют истребителя недостаточно надежен и требует доработки. Согласно требованиям, при раскрытии парашюта допускается одна нештатная ситуация на десять тысяч, что в настоящее время не соблюдается.
При этом Норвегия, как отмечает издание, планирует использовать F-35 для сбора информации при охоте за российскими подводными лодками, а также для сопровождения российских военных самолетов вблизи своих границ.
11 января 2018, 19:50РИА НовостиКак у себя дома. Европейцев все больше раздражают американские военные
F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Оба самолета разрабатываются компанией Lockheed Martin.
Истребители регулярно критикуют за высокую стоимость и различные технические неполадки. Так, в октябре прошлого года стало известно о жалобах пилотов F-35, у которых наблюдались симптомы кислородного голодания, а в ноябре Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения армии F-35 из-за ржавчины на самолетах.