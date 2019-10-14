У предназначенных для "сдерживания" России норвежских F-35 нашли недостатки

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, которые планируется использовать для "сдерживания" России, сообщает американское издание Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, которые планируется использовать для "сдерживания" России, сообщает американское издание Defense News

Как выяснилось, тормозной парашют истребителя недостаточно надежен и требует доработки. Согласно требованиям, при раскрытии парашюта допускается одна нештатная ситуация на десять тысяч, что в настоящее время не соблюдается.

При этом Норвегия, как отмечает издание, планирует использовать F-35 для сбора информации при охоте за российскими подводными лодками, а также для сопровождения российских военных самолетов вблизи своих границ.

F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Оба самолета разрабатываются компанией Lockheed Martin.