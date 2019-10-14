Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт - РИА Новости. Страны Просур призвали власти Эквадора уважать права человека и найти мирные пути выхода из сложной ситуации в стране, вызванной экономическими реформами и последовавшими за ними массовыми протестами, говорится в заявлении регионального блока.

Аргентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана в марте этого года создали новое объединение - Форум для развития Южной Америки (Просур). Он будет в приоритетном порядке решать вопросы интеграции в областях инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, обороны, безопасности и борьбы с преступностью, предотвращения стихийных бедствий.

"Мы поддерживаем демократию, верховенство закона и уважение прав человека в Эквадоре. Мы поддерживаем усилия правительства Эквадора, направленные на поддержание мира, общественного порядка и демократических институтов... Мы осуждаем акты насилия и попытки дестабилизировать страну, ее институциональные возможности и демократический процесс в Эквадоре", - отмечается в заявлении.

Одновременно страны отвергли любые иностранные действия, направленные на изменение общественного порядка и мирного сосуществования в Эквадоре.

"Мы настоятельно призываем правительство, законную оппозицию и общество Эквадора искать мирное решение", - отмечается в заявлении.

Страны также выразили поддержку президенту Ленину Морено и его усилиям по восстановлению мира и общественного порядка в Эквадоре.