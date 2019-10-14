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РИА Новости

Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США

01:19 14.10.2019 (обновлено: 01:36 14.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай начал выполнять договоренности по торговой сделке с Соединенными Штатами.
По словам главы Белого дома, условием сделки с Китаем была незамедлительная покупка американской сельхозпродукции в большом количестве, "не дожидаясь подписания сделки через три-четыре недели".
"Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров", - написал Трамп в Twitter.
Президент США пообещал "завершить масштабную первую фазу сделки" и начать второй этап переговоров.
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12 октября, 02:09РИА Новости
Китайская сторона отметила значительный прогресс после переговоров с США
Ранее министерство коммерции Китая сообщило, что китайская сторона достигла с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров. Трамп, в свою очередь, заявил, что США и Китай достигли "первой содержательной стадии договоренностей".
Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением Белого дома по их итогам стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США. Трамп заявил, что первая часть сделки может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.
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Трамп заявил, что торговая сделка с КНР будет проводиться в три этапа
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