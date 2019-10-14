Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай начал выполнять договоренности по торговой сделке с Соединенными Штатами.

По словам главы Белого дома, условием сделки с Китаем была незамедлительная покупка американской сельхозпродукции в большом количестве, "не дожидаясь подписания сделки через три-четыре недели".

"Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров", - написал Трамп в Twitter

Президент США пообещал "завершить масштабную первую фазу сделки" и начать второй этап переговоров.

Ранее министерство коммерции Китая сообщило, что китайская сторона достигла с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров. Трамп, в свою очередь, заявил, что США и Китай достигли "первой содержательной стадии договоренностей".