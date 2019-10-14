Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.

"Главной особенностью проектируемого лунохода в рамках данной работы является совместимость его с текущими лунными проектами и высокая степень цифровизации при его создании, особенно в части управления", - сказали в пресс-службе.

Сейчас в российской программе изучения Луны несколько автоматических станций. "Луна-25", предназначенная для исследований в области Южного полюса и отработки технологии мягкой посадки, будет запущена в 2021 году. Запуски орбитальной станции "Луна-26" и "Луны-27" с европейским бурильным устройством намечены на 2024 и 2025 годы соответственно. Примерно в 2027 году планируется полет станции "Луна-28" с грунтозаборным устройством. Ранее свою заинтересованность в участии в миссии по возвращению лунного грунта на Землю высказывала и Германия.

Как рассказывал ранее РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) Евгений Слюта, тяжелый луноход должен будет проехать 500 километров и пробурить грунт на глубину до шести метров в нескольких местах.