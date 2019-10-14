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РИА Новости

В России завершается переход на цифровое телевещание

00:32 14.10.2019 (обновлено: 04:49 14.10.2019)
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкУстройство захвата цифрового сигнала и антенна
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА,14 окт – РИА Новости. Жители еще 21 региона России с 14 октября смогут принимать сигнал цифрового телевещания, таким образом, переход федерального телевидения на "цифру" завершится по всей стране.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах проводилось поэтапно. К 14 октября на "цифру" уже перешли 64 региона. Оставшийся 21 регион перейдет на цифровое эфирное телевещание в четвертой волне отключения "аналога". Это станет финальной точкой масштабного проекта.
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У финишной черты

В регионах четвертой волны в общей сложности проживают почти 40 миллионов человек. В Минкомсвязи за месяц до перехода не прогнозировали проблем с отключением аналогового телевещания. Более того, по информации ведомства, большинство жителей уже давно не смотрят аналоговое телевидение. Во всех регионах, где происходило отключение, велась статистика на основе звонков на горячую линию и количестве приобретенных телевизионных приставок.
В ведомстве отметили, что по всем регионам число тех, кто замечает переход с "аналога" на "цифру", на всем протяжении отключения составляет от 1,5 до 2%. Все остальные давно смотрят кабельное, цифровое или спутниковое телевидение. Что касается продаж телевизионных приемников, то жители России все больше отдают предпочтение смарт-ТВ: по статистике, из примерно семи миллионов телевизионных приемников, которые продаются в стране, 3,5 миллиона - это смарт-ТВ.
Как отметили представители крупнейших российских ритейлеров электроники, которых опросили корреспонденты РИА Новости, спрос на телевизионные приставки в последних регионах, переходящих на цифровое эфирное телевидение, вырос в разы, однако дефицита не ожидается. Все последние месяцы перед отключением аналога настраивать телевизоры и приставки в регионах помогали волонтеры.
По данным Счетной палаты, всего на программу перехода на цифровое вещание из различных источников было направлено 167,5 миллиарда рублей, в том числе 97,1 миллиарда рублей бюджетных средств. Из них 43,7 миллиарда рублей было направлено на строительство наземных сетей цифрового телевещания, которое выполняла "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС).
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"Цифровые" забеги, флешмобы и "бабочки"

Жители регионов, в которых с 14 октября состоится переход на цифровое вещание, загодя отметили это событие спортивными событиями. Массовые "цифровые" забеги прошли в большинстве российских регионов "четвертой волны". Их участниками стали бегуны-любители, известные спортсмены, представители органов власти, телеведущие и волонтеры.
В большинстве регионов забег состоялся в рамках традиционного "Кросса наций". Победители получали в качестве призов телевизионные приставки и другие подарки. На старт забега вышли дети и взрослые в Мурманске и Пскове, Саратове и Вологде, Магасе и Оренбурге и многих других регионах.
В Петрозаводске, например, самым старшим участником стал спортсмен 1936 года рождения, а самой юной участницей - шестимесячная спортсменка, которая преодолела два километра у папы на руках. Самая большая семья была представлена шестью участниками - мама, папа, двое детей, бабушка и прабабушка. А в Волгограде и вовсе устроили детский забег, и некоторые спортсмены добирались до финиша на руках у родителей.
В Дагестане, Крыму и Казани добровольцы устраивали флешмобы – выстраивались в фигуры, символизирующие переход на цифровое вещание. Уфимский парк "Кашкадан" стал местом "борьбы телеканалов": юные спортсмены, каждый из которых представлял один из каналов, соревновались между собой в дистанции два километра. А в Гатчине забег завершился запуском воздушных змеев.
Команда из двух десятков парашютистов исполнила в небе над Симферополем акробатическую фигуру в виде "цифровой бабочки" – символа цифрового телевещания.
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Мониторинг продолжится

Минкомсвязи продолжит проверку результатов четвертого этапа перехода на цифровое телевидение на протяжении еще одного месяца после отключения аналогового вещания, сообщил замглавы ведомства Алексей Волин на заседании комиссии по цифровизации телевидения в Совете Федерации в конце прошлой недели.
Он разъяснил, что с момента отключения еще месяц будут работать штабы, продолжаться ежедневный мониторинг. Если появятся какие-то проблемы, сообщения о них будут поступать по каждому региону в WhatsApp-группы, так что обо всех неполадках будет поступать конкретная информация.
По словам Волина, субъекты все социальные вопросы держат на контроле. Опыт первого, второго и третьего этапа подключения показывает, что этого достаточно, рассказал Волин.
В целом же число семей без цифрового телевидения сократится до менее чем 20 тысяч к концу года, абсолютное большинство из них отказались от установки необходимого оборудования по собственному желанию, сообщили в Минкомсвязи.
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