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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали

00:29 14.10.2019 (обновлено: 04:31 14.10.2019)
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© AP Photo / Emrah GurelКобани
Кобани
© AP Photo / Emrah Gurel
Кобани. Архивное фото
АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Американские военные покинули наблюдательный пункт около приграничного c Турцией сирийского города Кобани, который ранее, по сообщению Пентагона, подвергся обстрелу турецкой артиллерии, передает агентство Anadolu.
По данным военных источников агентства, американцы оставили свои позиции около 15.00 (совпадает с московским).
Пентагон подтвердил в субботу сообщения СМИ о том, что американские военные в окрестностях Кобани подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций, военные США не пострадали. В свою очередь минобороны Турции заявило, что турецкие военные приняли меры, чтобы американский наблюдательный пункт не пострадал в результате обстрела позиций курдских формирований около него. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, об обстреле военных США в Сирии не может быть и речи.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала CBS заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военнослужащих из Сирии. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, США рассматривают возможность вывода основной части войск из Сирии в ближайшие дни, полный вывод вооруженных сил может занять более двух недель.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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