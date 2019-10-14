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РИА Новости

Россия совершит наблюдательный полет над Румынией

00:23 14.10.2019
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© Flickr / José Luis Celada Euba Самолет Ан-30Б. Архивное фото
Самолет Ан-30Б. Архивное фото
© Flickr / José Luis Celada Euba
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Россия в период с 14 по 18 октября совершит наблюдательный полёт над Румынией в рамках Договора по открытому небу, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Россия планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения АН-30Б над территорией Румынии. Этот наблюдательный полёт будет выполняться также с 14 по 18 октября с аэродрома открытого неба в Бухаресте. Максимальная его дальность составит 900 километров", - цитирует Рыжкова газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

По его словам, российский самолёт будет выполнять полёт по согласованному с принимающей стороной маршруту, а румынские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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