Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Военные специалисты из США и Турции с 14 по 18 октября совершат наблюдательный полёт над Россией, сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Ранее в октябре председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу и направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности. Конгрессмен не пояснил, о каких именно сообщениях идет речь.

"С 14 по 18 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на турецком самолёте СН-235 с аэродрома Кубинка", - цитирует Рыжкова газета российских вооруженных сил "Красная звезда".

Рыжков сообщил, что российские специалисты на борту самолёта будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта по обговоренному маршруту и применения договором аппаратуры наблюдения.

СН-235 относится к классу самолётов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолёт и установленная на нём аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.