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РИА Новости

Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией

00:22 14.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет
© РИА Новости / Нина Зотина
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Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Военные специалисты из США и Турции с 14 по 18 октября совершат наблюдательный полёт над Россией, сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Ранее в октябре председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу и направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности. Конгрессмен не пояснил, о каких именно сообщениях идет речь.

"С 14 по 18 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на турецком самолёте СН-235 с аэродрома Кубинка", - цитирует Рыжкова газета российских вооруженных сил "Красная звезда".

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Рыжков сообщил, что российские специалисты на борту самолёта будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта по обговоренному маршруту и применения договором аппаратуры наблюдения.
СН-235 относится к классу самолётов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолёт и установленная на нём аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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ТурцияРоссияСШАБезопасность
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