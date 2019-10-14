Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в Покровском женском монастыре Москвы.

В основу праздника Покрова положено предание о явлении Богородицы юродивому Андрею в середине Х века во Влахернском храме Константинополя, где хранилась риза Божией Матери. Рассказ о событии взят из его жития.

Юродивый вместе со своим учеником, прославленным Церковью Епифанием, увидел Богородицу, распростёршую над собравшимся в храме народом свой омофор (покров, покрывало) - в принятом переносном смысле, свое покровительство.

Это видение и знак означали спасение жителей византийской столицы от нашествия, и войска противника вскоре действительно отступили. По разным источникам, Константинополь осаждали либо мусульмане, либо племена руссов или болгар.

Духовное содержание праздника Покрова указывает на заступничество Пресвятой Богородицы за христиан перед Своим Сыном и Богом.