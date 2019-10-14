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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре

00:00 14.10.2019
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкФреска русского иконописца Дионисия "Покров Богоматери"
Фреска русского иконописца Дионисия Покров Богоматери
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в Покровском женском монастыре Москвы.
В основу праздника Покрова положено предание о явлении Богородицы юродивому Андрею в середине Х века во Влахернском храме Константинополя, где хранилась риза Божией Матери. Рассказ о событии взят из его жития.
Юродивый вместе со своим учеником, прославленным Церковью Епифанием, увидел Богородицу, распростёршую над собравшимся в храме народом свой омофор (покров, покрывало) - в принятом переносном смысле, свое покровительство.
Это видение и знак означали спасение жителей византийской столицы от нашествия, и войска противника вскоре действительно отступили. По разным источникам, Константинополь осаждали либо мусульмане, либо племена руссов или болгар.
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Духовное содержание праздника Покрова указывает на заступничество Пресвятой Богородицы за христиан перед Своим Сыном и Богом.
Примечательно, что Греческая церковь не знает этого праздника. На Руси же он был установлен еще в XII веке заботами святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Покрову Божией Матери, в частности, посвящен собор, возведенный Иваном Грозным на Красной площади и широко известный под названием собора Василия Блаженного.
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Религия и мировоззрениеПокров Пресвятой БогородицыНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскваОбщество
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