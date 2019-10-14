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РИА Новости
Культура

Сводный брат Элтона Джона раскритиковал звезду за изображение их отца

02:23 14.10.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМузыкант Элтон Джон на красной дорожке премьеры фильма режиссёра Декстера Флетчера "Рокетмен"
Музыкант Элтон Джон на красной дорожке премьеры фильма режиссёра Декстера Флетчера Рокетмен
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Свободный брат Элтона Джона Джефф Дуайт раскритиковал поп-звезду за демонизацию образа их отца Стэнли Дуайта в новой автобиографии, сообщает Mirror.
Элтон Джон написал: "Я не помню, чтобы он приходил на мои концерты или говорил со мной о музыке".
Джефф выступил резко против таких заявлений, вспомнив, что он с отцом и матерью посещал концерты Элтона в Ливерпуле: "Он или потерял память, или и правда думает, что отец не видел его выступлений, или просто хочет в это верить".
Певец также написал, что отец никогда не говорил ему, что гордится им. Джефф подчеркнул, что и ему Стэнли не говорил, что любит, до тех пор, пока не оказался на смертном одре, но сводный брат Элтона склонен связывать это со сложностями послевоенного воспитания отца.
Стэнли и мать Элтона Джона, Шейла, разошлись в 1962 году. Отец певца женился во второй раз и в этом браке у него родились еще четверо детей.
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