Сводный брат Элтона Джона раскритиковал звезду за изображение их отца

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Свободный брат Элтона Джона Джефф Дуайт раскритиковал поп-звезду за демонизацию образа их отца Стэнли Дуайта в новой автобиографии, . Свободный брат Элтона Джона Джефф Дуайт раскритиковал поп-звезду за демонизацию образа их отца Стэнли Дуайта в новой автобиографии, сообщает Mirror.

Элтон Джон написал: "Я не помню, чтобы он приходил на мои концерты или говорил со мной о музыке".

Джефф выступил резко против таких заявлений, вспомнив, что он с отцом и матерью посещал концерты Элтона в Ливерпуле: "Он или потерял память, или и правда думает, что отец не видел его выступлений, или просто хочет в это верить".

Певец также написал, что отец никогда не говорил ему, что гордится им. Джефф подчеркнул, что и ему Стэнли не говорил, что любит, до тех пор, пока не оказался на смертном одре, но сводный брат Элтона склонен связывать это со сложностями послевоенного воспитания отца.