Майли Сайрус и Коди Симпсон собираются вместе отметить Хэллоуин

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Коди Симпсон и Майли Сайрус, недавно расставшаяся с мужем Лиамом Хемсвортом, рассчитывают провести Хэллоуин вместе, . Коди Симпсон и Майли Сайрус, недавно расставшаяся с мужем Лиамом Хемсвортом, рассчитывают провести Хэллоуин вместе, сообщает E! News.

По словам Коди, они планируют посетить "Ночь ужасов" на студии Universal.

Последние пару недель пару часто видели вместе после того, как 26-летняя певица поссорилась с Кейтлин Картер, с которой встречалась два месяца.

Сайрус делали операцию, а 22-летний австралийский певец навещал ее в больнице и даже спел ей новую песню - посвящение.