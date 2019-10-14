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РИА Новости
Культура

Майли Сайрус и Коди Симпсон собираются вместе отметить Хэллоуин

03:23 14.10.2019
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionПевица Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Коди Симпсон и Майли Сайрус, недавно расставшаяся с мужем Лиамом Хемсвортом, рассчитывают провести Хэллоуин вместе, сообщает E! News.
По словам Коди, они планируют посетить "Ночь ужасов" на студии Universal.
Последние пару недель пару часто видели вместе после того, как 26-летняя певица поссорилась с Кейтлин Картер, с которой встречалась два месяца.
Сайрус делали операцию, а 22-летний австралийский певец навещал ее в больнице и даже спел ей новую песню - посвящение.
Коди отказался подробно рассказывать о своих отношениях с Сайрус, подчеркнув, что "пока рано о чем-то говорить".
Американская актриса и певица Майли Сайрус
7 октября, 04:21Культура
Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
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