Вышел трейлер фильма о докторе Дулитле с Робертом Дауни — младшим

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В Сети появился первый трейлер новой версии фильма о докторе Дулитле с Робертом Дауни — младшим в главной роли.

сообщает Screen Rant. У картины новое название — "Удивительная история доктора Дулитла" (Dolittle) — и постер,Screen Rant.

Роль доктора, который лечил зверей и понимал их язык, станет первой крупной работой Дауни — младшего в кино после "Мстителей: Финал".

Знаменитая история, написанная Хью Лофтингом в 1920 году, нашла отражение в четырнадцати произведениях детской литературы, по его мотивам Корней Чуковский написал в 1936 году "Доктора Айболита" в прозе.

В мюзикле 1967 года главного героя сыграл Рекс Харрисон, а в комедии конца 90-х роль доктора исполнил Эдди Мерфи. Оба эти фильма были сняты на студии 20th Century Fox. Новым проектом занимается Universal.