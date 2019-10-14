Вышел трейлер фильма о докторе Дулитле с Робертом Дауни — младшим

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В Сети появился первый трейлер новой версии фильма о докторе Дулитле с Робертом Дауни — младшим в главной роли.
У картины новое название — "Удивительная история доктора Дулитла" (Dolittle) — и постер, сообщает Screen Rant.
Роль доктора, который лечил зверей и понимал их язык, станет первой крупной работой Дауни — младшего в кино после "Мстителей: Финал".
Знаменитая история, написанная Хью Лофтингом в 1920 году, нашла отражение в четырнадцати произведениях детской литературы, по его мотивам Корней Чуковский написал в 1936 году "Доктора Айболита" в прозе.
He’s just not a people person. #DolittleMovie pic.twitter.com/NXJxOytqyH— Dolittle (@DolittleMovie) 12 октября 2019 г.
В мюзикле 1967 года главного героя сыграл Рекс Харрисон, а в комедии конца 90-х роль доктора исполнил Эдди Мерфи. Оба эти фильма были сняты на студии 20th Century Fox. Новым проектом занимается Universal.
Премьера ленты в России запланирована на 20 февраля 2020 года.