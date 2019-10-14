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РИА Новости

Украина начала экспорт своей главной технологии в США

08:00 14.10.2019
121479
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитингующие в Киеве
Митингующие в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Митингующие в Киеве. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Самое удивительное последствие "цветной революции" на Украине — в том, что ее успех (а это был, с точки зрения американских организаторов и вдохновителей киевского переворота, настоящий триумф) стал причиной радикальной, быстрой и крайне деструктивной украинизации американской внутренней политики. Этот процесс, который можно с легкой иронией описать как "превращение Вашингтона в Киев-на-Потомаке", ведет к очень вероятному и довольно предсказуемому финалу — дезинтеграции и гражданской войне.
Такого финала еще можно избежать, но с каждым днем вероятность спасения от него падает, а усилия, которые потребуются для сшивания американского общества, — растут. Очередной симптом украинизации проявился на днях в Миннеаполисе — на политическую сцену вышли активисты, готовые применять организованное насилие к участникам предвыборного митинга самого Дональда Трампа.
Участники акции, посвященной 5-й годовщине начала событий на Майдане, в Киеве
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Схематично ситуация выглядела следующим образом. Президент США организовал политический митинг в рамках своей избирательной кампании в городе Миннеаполисе, штат Миннесота. На митинг, которых проходил в крупном развлекательном манеже, собралось около 20 тысяч избирателей Трампа, а вокруг сосредоточились антитрамповские протестующие и боевики в масках. Выходящие с мероприятия, несмотря на вялые попытки полиции защитить республиканцев, подвергались вербальной и физической агрессии, их били, причем боевики даже смогли "досматривать" машины и отбирать у участников митинга плакаты, фирменные красные кепки и флаги. Отобранную политическую атрибутику боевики потом торжественно сожгли, причем видео этой демонстрации силы и унижения своих сограждан, выложенное в твиттере, вызвало восторг сторонников Демократической партии, многие из которых поддерживают именно такую деградацию политического "диалога".
Видеоролики уличных столкновений, снятые американскими журналистами, одного из которых тоже слегка побили, не оставляют сомнений: в современной Америке есть места, внешне вполне цивилизованные, в которых носить фирменную красную кепку (бейсболку) сторонника Дональда Трампа — это примерно то же самое, что пройтись на 9 Мая с георгиевской ленточкой по центру Ивано-Франковска.
Американского "майдана" еще нет, но группы силового воздействия и насилия над республиканцами — уже есть, а значит, и до большой крови совсем недалеко.
Политическая система США всегда строилась на двух важных принципах, которые радикально отличали американскую империю от ее колоний. Самый важный принцип: со времен Кеннеди — ни при каких обстоятельствах — участники внутриэлитных конфликтов не угрожали друг другу физической ликвидацией или тюремными сроками. Вдвойне за гранью допустимого были угрозы в адрес родственников и друзей. Партия, проигравшая выборы, или президент, проигравший выборы (или даже попавший под импичмент), не теряли ничего, кроме должностей и части власти. То есть политические конфликты в некоторой степени напоминали профессиональный бокс или даже реслинг. Бескомпромиссные соперники на медийно-политической арене в реальной жизни зачастую были близкими друзьями, а иногда и партнерами по бизнесу.
Полицейские разгоняют протестующих во время митинга в Портленде, США. 4 августа 2018
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В США полиция применила резиновые пули против протестующих
Второй важный принцип вытекал из первого: никакого использования "цветных технологий" для внутриполитической борьбы. Каждый президент, выигрывавший выборы, заявлял о желании быть "президентом всех американцев" независимо от их политической ориентации. Дегуманизация сторонников политических оппонентов, коллективные оскорбления избирателей, поддержавших проигравшую партию или кандидата, систематическое политическое насилие — все это было далеко за гранью допустимого и возможного.
Но эта грань стерлась после искрометного успеха киевского Майдана. "Украинский триумф" был до такой степени впечатляющим, что команда Хиллари Клинтон, шокированная поражением на выборах 2016 года, не смогла победить искушение использовать "цветные технологии" в борьбе за власть в США. Проблема в том, что у "цветных технологий" (дегуманизации части общества, использования политического насилия, угроз физической ликвидации или тюремного заключения для деморализации политических оппонентов) есть важнейший побочный эффект — победителю в лучшем случае достается страна с уничтоженной экономикой и разорванным обществом. Если для американской колонии это нормально (дыры в экономике можно временно закрыть кредитами МВФ), то для самой метрополии это — катастрофа.
Президент США Дональд Трамп
25 сентября, 12:34Акценты
В отставку! Президента США хотят снять с должности "с помощью" УкраиныНе мытьем, так катаньем. Демократы всерьез решили лишить Трампа власти через импичмент. Пока настрой боевой, шум поднялся на весь мир. Но шансы на достижение цели очень большими не назовешь.
После 2016 года бить, унижать и издеваться над "трампистами" стало не просто допустимым, но модным. После того как Хиллари Клинтон заявила, что избиратели Трампа "убогие", было снято последнее неписаное табу. Быть сторонником Трампа в США стало действительно опасным. Только за последний год (и это только инциденты, попавшие в СМИ) избирателей действующего президента били; офисам Республиканской партии многократно разбивали окна; за наличие в машине фирменной красной кепки автомобилю резали шины. И что самое интересное: университеты и даже школы становятся местами политического противостояния между учениками разных политических ориентаций. Пока в ход идут кулаки и перцовые баллончики, но процесс эскалации уже, скорее всего, необратим.
Разделение США на два непримиримых лагеря, можно сказать, на два непримиримых "народа" — это уже не просто политический, но и культурный, а также экономический феномен, который замечают не только внешние наблюдатели. Флагман американской деловой прессы The Wall Street Journal пишет о том, что демократы и республиканцы, по сути, живут в двух не пересекающихся реальностях: "Демократы и республиканцы не просто разделены. Они живут в разных мирах. Обе партии представляют радикально разные срезы американской экономики. Политическая поляризация Америки почти завершена. Две основные политические партии Америки все чаще представляют две разные экономики. И они едва ли пересекаются с друг другом. Демократы находятся в "образованных" городах и пригородах, в которых много высококвалифицированных рабочих мест. Республиканцы живут в индустриальных ("рабочих") и сельских общинах, в которых (экономика — это) сельское хозяйство и производство, (с рабочими местами, требующими) низкий уровень квалификации".
Когда Трамп в твиттере намекает на возможность гражданской войны в США — он ничуть не преувеличивает. Все ингредиенты для этого есть, причем элиты сами виноваты в их появлении на американской почве и пока отказываются останавливаться в своем деструктивном поведении, видимо, не понимая, что победитель в такой войне будет в лучшем случаем "гетманом" сломавшегося государства.
В США в Джорджтаунском университете протестующие сорвали выступление исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макалинана по иммиграционной политике.
7 октября, 21:54РИА Новости
В США протестующие сорвали выступление министра по иммиграционной политике
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Дональд ТрампХиллари КлинтонСШАУкраинаАвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
в добрый путь!
14 октября, 08:31
wbwilliam blake
177100112
Если работаешь с опасным вирусом - будь готов заразится этим вирусом сам))).
14 октября, 08:36
НДС 20
18260000
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