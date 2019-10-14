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РИА Новости

Российская стратегия Макрона встревожила команду Сороса

08:00 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Новая "российская стратегия", предложенная президентом Франции Эммануэлем Макроном, не на шутку встревожила некоторые европейские институты, чьим основным бизнесом в последние годы стала критика Москвы. Макрон назвал большой стратегической ошибкой отталкивание России от Европы еще в конце августа. Но вал аналитических публикаций по этому поводу только нарастает.
Особенно стараются учреждения, финансируемые миллиардером Джорджем Соросом. В частности — Project Syndicate и Европейский совет по международным отношениям (ECFR), что, в общем-то, дает основания предположить, кто же стоит за всей этой алармистской кампанией.
Авторы поставленных на поток статей находят только один плюс в предложениях Макрона — привлечением России к европейским делам можно "удержать ее от сближения с Китаем". Учредитель и директор вышеупомянутого ECFR Марк Леонард назвал это "китайской стратегией Никсона наоборот". В 1970-е президент США пошел на сближение с КНР, дабы ослабить СССР, а нынешний французский лидер пытается наладить отношения с Москвой с целью нанести ущерб китайцам.
Собственно, обсуждение положительных аспектов новой российской стратегии Парижа китайской темой и ограничивается. Во всем остальном многочисленные западные аналитики видят только минусы. И самый главный — внесение разлада в стройные европейские ряды.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге
3 октября, 08:00РИА Новости
Почему Макрон сказал, что Россия — это Европа
По понятным причинам в тех странах Европы, которые во всех вопросах, как выразился Владимир Путин, "подхрюкивают" американцам, заявления Макрона вызвали не просто тревогу, а страх. В первую очередь речь идет о поляках и прибалтах. Те откровенно испугались возможности отмены или ослабления европейских санкций против России.
Бывший министр иностранных дел Польши, а ныне депутат Европарламента Витольд Ващиковский назвал идеи французского президента "наивными" и "недальновидными", сравнив их с "политикой умиротворения агрессора" 30-х годов прошлого века. "Мы не можем поддержать политику Макрона, направленную на сближение с Россией. Россия — агрессивная империалистическая страна, и она должна быть наказана. Ее не надо поощрять", — заявил польский политик.
Европейские противники России обосновывают свои контраргументы тем, что сближение Парижа и Москвы может привести к "ослаблению решимости поддерживаемых Западом правительств защищать Украину". Соросовские же аналитики переводят эти опасения с дипломатического на простой человеческий язык: "Макрон может продать Украину". Они волнуются, что данная политика способна вызвать внутренний конфликт и даже падение президента Владимира Зеленского. Отсюда делается прямой и откровенный вывод: "Это не должно вести к нормализации отношений Запада с Москвой".
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
1 октября, 17:21Радио Sputnik
"Европейская Россия", Украина и митинги: о чем говорил Макрон в ПАСЕ
Но ясно, что не судьба Зеленского заботит в первую очередь представителей тех самых "подхрюкивающих". Положение украинцев волнует их не больше, чем Трампа — судьба курдов. Просто в речи Макрона упомянута еще одна идея, вызывающая неприятие младоевропейцев и сторонников создания Соединенных Штатов Европы. Лидер Франции предложил стратегию "концентрических кругов" Евросоюза с тем, чтобы форматы развития Новой и Старой, "коренной", Европы могли отличаться друг от друга.
По сути дела, эта инициатива напоминает ту стратегию, которую применила Москва на постсоветском пространстве, когда стало очевидным, что реформировать аморфное СНГ в более централизованную структуру не получается. Идея разноскоростного развития привела к созданию внутри и вне Содружества таких структур, как Евразийское экономическое сообщество, Таможенный союз, Союзное государство и т. д.
Вот и идея Макрона допускает различную скорость движения "концентрических кругов" Европы. Он явно устал от блокирующей позиции молодых, но дерзких европейцев, для которых воля Америки гораздо важнее интересов Евросоюза. Стратегия "разных кругов Европы" дает возможность прибалтам и полякам вариться в собственной антироссийской желчи, пока Старая Европа по определенным вопросам сближается с Россией.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
1 октября, 16:16РИА Новости
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Что важно: даже критики новой стратегии Парижа понимают, чем она вызвана. Упомянутый Леонард приводит слова некоего французского чиновника: "Если ты не сидишь со сверхдержавами за столом, значит, ты в меню". Макрон ищет пути оставить Европу за столом. Хотя в такой возможности сомневается все больше и больше европейцев. Тот же Леонард еще полтора десятилетия назад написал книгу с более чем уверенным названием: "Почему Европа будет рулить XXI веком". Этот птенец гнезда Соросова тогда самонадеянно заявлял, что процесс интеграции ЕС создаст "Союз союзов", в котором растворятся даже США. А теперь он сам сомневается, сможет ли Евросоюз вообще остаться среди глобальных игроков. О том, что Европа будет править миром, речи уже нет.
Однако — даже все понимая — критики новой российской стратегии Макрона, зараженные русофобией, наивно полагают, что можно действовать по старинке. То есть обещать Москве сближение, при этом сохраняя и даже усиливая санкции против нее, а также продвигая НАТО к российским границам. Они, конечно, не задаются вопросом: а зачем России такое "сближение"?
Макрон же начинает понимать, что незачем.
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Обсудить 14
Эммануэль МакронФранцияАвторыВ мире
Популярные комментарии
Не все европейцы такие. Но факты дистабилизации Европы на лицо. Давно ясно что это проект англосаксонского мира. Европа начинает просыпаться и вести себя все более самостоятельно. Тут и так понятно что англосаксам это не нравится.
14 октября, 09:41
aalgreat
2800000
Хорошая статья и логически все правильно поставлено
14 октября, 10:14
ISIg Super
2600000
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