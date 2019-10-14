Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Европе катастрофически не хватает газа: грозит дефицит в 300 миллиардов кубометров в год, предупредил глава одной из крупнейших немецких энергетических компаний Uniper Андреас Ширенбек. В такой ситуации, помимо трубопроводного, придется закупать все больше российского СПГ. Но "Северный поток — 2", по мнению европейцев, надо запустить как можно скорее.

Газ кончается

В 2018 году Европе понадобилось 390 миллиардов кубометров импортного газа. Половину обеспечила Россия — "Газпром" поставил рекордные 201,7 миллиарда кубов. Со вводом в строй "Северного потока — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год экспорт существенно увеличится.

Впрочем, как заявил глава немецкой энергетической Uniper (компании — партнера "Газпрома" по трубопроводу) Андреас Ширенбек, даже "Северный поток — 2" не удовлетворит растущий европейский спрос. По его оценкам, в перспективе дефицит газа на континенте может достичь 300 миллиардов кубометров в год.

Нехватка голубого топлива — результат не столько повышения потребления газа европейцами, сколько неуклонного снижения собственной добычи. В нидерландском Гронингене, на который приходилась шестая часть всей газодобычи в ЕС, консервируют скважины, а окончательное закрытие месторождения недавно перенесли с 2030 на 2022 год.

Добычу сокращает и Дания, которая не разрешает России строить участок трубопровода в территориальных водах. Месторождение "Тайра" приостановило работу, и теперь королевство закупает трубопроводный газ у Германии. Как отмечает Danmarks Radiо, это означает газовую зависимость от России, поскольку немцы получают топливо именно от русских. Аналитики уверены: датчане дадут зеленый свет "Северному потоку — 2" в течение месяца, иначе Копенгаген столкнется с многомиллионными исками от компаний — операторов проекта.

"Следует отметить также сокращение добычи и поставок газа из Норвегии, Великобритании, — напоминает глава Uniper. — Образуется весьма существенный разрыв между спросом и предложением". Поэтому, уверен Ширенбек, Европе скоро понадобится больше и трубопроводного газа, и СПГ.

Эксперты не исключают, что такие заявления, наряду с ожиданием скорейшего завершения строительства "Северного потока — 2", — попытка успокоить американцев, пытающихся "залить" европейский рынок собственным сжиженным газом. Вашингтон с помощью союзников в Европе всячески препятствует строительству российских трубопроводов в обход Украины, угрожая санкциями участникам этих проектов.

Выбора нет

Трамп возмущается: Германия хочет получать 60-70% энергии из России, но в то же время рассчитывает, что Вашингтон продолжит защищать немцев от "угрозы с Востока".

В ответ в Берлине выразили готовность построить нескольких терминалов для приема сжиженного природного газа. "Там хотят показать Вашингтону: мы будем закупать газ и у вас, как у главного союзника по НАТО. Но не лишайте нас и старых контрактов", — объясняет Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Тем не менее МИД Германии продолжает повторять, что американский сжиженный газ обойдется немецким потребителям почти на 30% дороже российского трубопроводного. И к строительству СПГ-терминалов пока не приступили.

Причем, как отмечает немецкая газета Handelsblatt, когда и если строительство начнется, это будет выгоднее русским, чем американцам, поскольку сейчас именно Россия занимает второе (после Катара) место по поставкам СПГ в Европу. США — только третье.

По нормам Евросоюза каждая страна обязана иметь три источника поставок. Для Германии трубопроводный газ из России и Норвегии — два источника, а СПГ-терминал — третий. Вот только СПГ, поступающий на этот терминал, необязательно будет американским.

Нынешняя ситуация с СПГ на европейском рынке явно говорит о том, что и здесь ожидаемое увеличение поставок может обеспечить в основном Россия. Альтернативных источников практически нет. Например, Норвегия сделать это не в состоянии — из-за истощения месторождений в Северном море.

"Норвежцам надо уходить севернее — в Норвежское и Баренцево моря. Но они не торопятся, потому что при нынешних ценах на газ новые проекты в высоких широтах просто не окупятся", — отмечает Юшков.

Не способен увеличить экспорт и Алжир, поскольку в стране быстро растет внутреннее потребление. В нынешнем году, впервые за почти сорок лет, этот показатель перевалил за 50%. При этом месторождения в первые шесть месяцев принесли на восемь процентов газа меньше. В результате Алжир сдает позиции крупного европейского поставщика: экспорт упал почти на 20% — до 20,5 миллиарда кубометров.