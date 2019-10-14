"Матрица" 20 лет спустя снова выходит в прокат. А мы все еще в ней живем?

МОСКВА, 14 октября — РИА Новости, Егор Беликов. "Матрице" исполняется 20 лет, в честь этого культовый фильм в суперкачестве 4K снова выходит в прокат. О шифрах картины и почему она до сих пор заставляет сомневаться в том, что реальность реальна, — в материале РИА Новости.

В августе студия Warner Bros. анонсировала, что режиссер "Матрицы", одна из ныне сестер Вачовски, Лана, готовится снимать четвертую часть франшизы. Совершенно неважно, что минуло уже 20 лет и вышедшие в 2003 году продолжения картины не удались, а Вачовски с тех времен ничего столь же примечательного не создали.

Сегодня, как и тогда, "Матрица" — один из самых актуальных фильмов, нисколько не устаревший ни по смыслу, ни в плане зрелищности (стилистика киберпанка, перестрелки с замедлением времени и кунг-фу вряд ли могут когда-либо надоесть), а его продолжение неизбежно интригует.

В оригинальный фильм влезло столько теорий заговоров, что зритель поневоле и сам становится конспирологом. Каждый, благодаря хитроумной задумке Вачовски, может представить себя на месте несчастного Нео (Киану Ривз). Почувствовать, что тебя подчинили себе машины, секретные агенты (Хьюго Уивинг) влезли в твои сны (а ведь это особенно страшно — не видеть грани между грезой и бодрствованием) и заставили верить, что это реальная жизнь, а не компьютерный мираж. Злая Матрица одевает тебя в дешевый костюм с убогим галстуком, сажает в офисный кубикл и заставляет работать на капитал. Единственный путь к спасению — чудом предлагаемая Морфеусом (Лоуренс Фишберн) красная таблетка.

© Предоставлено Mauris Film Хьюго Уивинг в фильме "Матрица" © Предоставлено Mauris Film Хьюго Уивинг в фильме "Матрица"

Первая мысль, что этот фильм — о протесте против общества потребления. Многие картины, вышедшие в 1999 году, например "Бойцовский клуб", "Красота по-американски", "Быть Джоном Малковичем", — в том числе и о кризисе всемирной экономической модели, где нет места индивидуальности и личности как таковой. Но если продолжать думать о тайном смысле "Матрицы", окажется, что все не так просто.

Во-первых, Нео — не просто Нео, а Мессия, Иисус или Пророк. На это намекают многочисленные библейские, древнегреческие, прочие отсылки. Имя Морфеуса напоминает о боге снов, Тринити — это христианская Троица, и так далее. Или если пересказать сюжет так: пришедший из ниоткуда герой-спаситель наконец освободит человечество и когда-нибудь создаст рай на земле. Для своеобразного культа фанатов "Матрица" — настоящий Ветхий Завет, и адепты неустанно пересматривают ее в надежде на божественные знаки.

© Предоставлено Mauris Film Киану Ривз и Лоуренс Фишберн в фильме "Матрица" © Предоставлено Mauris Film Киану Ривз и Лоуренс Фишберн в фильме "Матрица"

Во-вторых, это первый серьезный фильм о влиянии информационных технологий на общество. Поразительно, что Вачовски еще в 1999-м предвосхитили грядущие революции нулевых и десятых годов, тотальное проникновение в нашу жизнь интернета.

В-третьих, ключевая для сюжета "Матрицы" гипотеза — мы все живем в одной большой программе. Она хоть и фантастическая, и научно недоказуемая, но все же ее исследуют вполне серьезно. Называется это "Гипотеза симуляции", и данную идею еще до выхода фильма начали обсуждать философы и даже физики. Впрочем, за 20 лет доказательств в ее пользу найти не удалось. Такая модель мира, согласитесь, превратила бы всех людей в фаталистов: чего стараться жить хорошо и правильно, если все уже просчитано за нас?

© Предоставлено Mauris Film Киану Ривз в фильме "Матрица" © Предоставлено Mauris Film Киану Ривз в фильме "Матрица"

В-четвертых, по поводу "Матрицы" можно придумать бесконечно много теорий, для каждой из которых найдется в фильме доказательная база, настолько эта картина аллегорична и витиевата. Фанаты годами доказывают друг другу:

— что реальный мир, в котором оказывается Нео, — это тоже виртуальный муляж, созданный машинами для того, чтобы у людей была иллюзия эффективного сопротивления (а на самом деле они все еще в Матрице); что реальный мир, в котором оказывается Нео, — это тоже виртуальный муляж, созданный машинами для того, чтобы у людей была иллюзия эффективного сопротивления (а на самом деле они все еще в Матрице); — что на самом деле Избранный — это агент Смит, а вовсе не Нео, и что этот всемогущий и всесильный обитатель Матрицы и должен ее уничтожить изнутри; что на самом деле Избранный — это агент Смит, а вовсе не Нео, и что этот всемогущий и всесильный обитатель Матрицы и должен ее уничтожить изнутри; — что никаких злых машин нет и Матрица — это изобретение самого человечества, уставшего от постапокалипсиса. Оно хочет просто нормально пожить в те времена, когда небо еще не заволокли непроглядные тучи и вся жизнь не умерла; что никаких злых машин нет и Матрица — это изобретение самого человечества, уставшего от постапокалипсиса. Оно хочет просто нормально пожить в те времена, когда небо еще не заволокли непроглядные тучи и вся жизнь не умерла; — что настоящий злодей — это Морфеус, лидер опасной псевдорелигиозной секты, обманывающий Нео при помощи якобы мудрых высказываний (чтобы завлечь его в свой культ). что настоящий злодей — это Морфеус, лидер опасной псевдорелигиозной секты, обманывающий Нео при помощи якобы мудрых высказываний (чтобы завлечь его в свой культ).

И так далее, и так далее.

© Предоставлено Mauris Film Кадр из фильма "Матрица" © Предоставлено Mauris Film Кадр из фильма "Матрица"

А кроме того "Матрица", вроде бы всего лишь увлекательный фантастический боевик про людей в черном латексе, ведет с нами обстоятельный разговор о меньшинствах — тех, что не такие, как все. Бледный аутичный хакер Нео не похож на обывателей и себя обретает тогда, когда находит таких же, как он, особенных — Морфеуса, Тринити и так далее.

© Предоставлено Mauris Film Лоуренс Фишберн (слева) и Кэрри-Энн Мосс (справа) в фильме "Матрица" © Предоставлено Mauris Film Лоуренс Фишберн (слева) и Кэрри-Энн Мосс (справа) в фильме "Матрица"