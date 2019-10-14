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РИА Новости

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)

06:51 14.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСтуденты у здания Московского государственного института международных отношений (МГИМО)
Студенты у здания Московского государственного института международных отношений (МГИМО)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) является одним из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов международного профиля. Учредителем МГИМО является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя МГИМО осуществляет Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации.
Датой создания университета принято считать 14 октября 1944 года, когда Совнарком преобразовал созданный годом ранее международный факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в самостоятельный институт.
Первый набор в МГИМО составил 200 студентов. С 1946 года на учебу в МГИМО стали направляться студенты из зарубежных стран. В первые годы в вузе существовало три факультета: международный, экономический и правовой.
В 1954 году в МГИМО было открыто восточное отделение. Это произошло в результате слияния с одним из старейших российских вузов – Московским институтом востоковедения.
В 1958 году в структуру вуза влился Институт внешней торговли Министерства внешней торговли СССР. В результате был существенно расширен экономический факультет, усилилась его ориентация на подготовку специалистов для внешней торговли и внешнеэкономической деятельности.
В 1959 году были открыты факультеты международных отношений и международных экономических отношений, в 1969 году – факультет международной журналистики и Международно-правовой факультет.
В 1992 году в институте открыт факультет международного бизнеса и делового администрирования.
В 1994 году МГИМО получил статус университета и ввел двухступенчатую систему обучения "бакалавр – магистр".
В 1998 году был учрежден факультет политологии, а в 2000 году – Международный институт энергетической политики и дипломатии. В 2011 году основан факультет прикладной экономики и коммерции.
В 2013 году был создан Институт международных отношений и управления (School of Government and International Affairs), на базе которого реализуется первый в России бакалавриат с обучением полностью на английском языке.
В июле 2013 года МГИМО получил международную аккредитацию всех образовательных программ по трем уровням образования, став первым вузом в России, реализовавшим такой масштабный проект.
6 марта 2016 года был официально открыт Одинцовский филиал МГИМО. На базе него действует Горчаковский лицей (8-11 классы по двум профилям подготовки – социально-гуманитарный и социально-экономический).
В мае 2017 года в результате слияния факультетов государственного управления и политологии был создан факультет управления и политики.
В 2017 году распоряжением правительства России МГИМО получил право самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, а также создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия.
С момента основания вуза на его кафедрах работали выдающиеся ученые. Здесь сложились научные школы, которые продолжают традиции основателей научных направлений в отечественной и мировой науке. Фундаментальные труды ученых МГИМО хорошо известны в России и за рубежом, они переведены на многие иностранные языки.
На сегодняшний день в университете функционируют десять факультетов, три института и Школа бизнеса и международных компетенций.
МГИМО реализует образовательные программы бакалавриата (по 19 направлениям) и магистратуры (по 38 направлениям), ведется обучение аспирантов по девяти научным специальностям и т.д.
В вузе учатся около девяти тысяч студентов и работают более 1,2 тысячи преподавателей. В 2018 году на первый курс бакалавриата и магистратуры было зачислено 396 иностранцев.
МГИМО реализует свыше 200 соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами из 57 стран – университетами, дипломатическими академиями, институтами, факультетами, научно-исследовательскими центрами. В 2018 году были подписаны восемь новых соглашений.
МГИМО стабильно занимает высокие позиции в различных национальных и международных образовательных рейтингах. В 2018 году вуз вошел в сотню лучших мировых вузов по направлению "Политика и международные отношения" в мировом университетском рейтинге агентства QS, став одним из 200 вузов, попавших в итоговый список по этому направлению подготовки. МГИМО также вошел в тройку лучших российских вузов и занял первую строчку в мире по проценту трудоустройства выпускников.
С 1992 года ректором МГИМО является российский дипломат, историк и политолог, академик РАН Анатолий Торкунов.
Среди известных российских выпускников МГИМО – государственные и политические деятели, дипломаты, ученые, бизнесмены и журналисты. Более двух третей сотрудников российской дипломатической службы окончили МГИМО.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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