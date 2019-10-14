Ученые оценили развитие рынка труда в России

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) оценили уровень самостоятельности регионов в разработке и принятии программ трудоустройства граждан. Результаты исследования опубликованы в российском научном журнале Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) оценили уровень самостоятельности регионов в разработке и принятии программ трудоустройства граждан. Результаты исследования опубликованы в российском научном журнале "Вопросы экономики"

Государственные программы активной политики занятости предполагают максимальную помощь человеку в трудоустройстве, а пассивной – выплату пособий по безработице. По словам исследователей, с 1990 года активная и пассивная политики в России эволюционировали: были существенно пересмотрены основы реализуемых программ. Важным шагом стал процесс децентрализации активной и пассивной политик на рынке труда.

В ходе мониторинга учеными были проанализированы 263 региональные программы занятости в России с 1995 года до современных дней. Результаты исследования показали, что в настоящее время регионы самостоятельно участвуют в разработке и принятии программ трудоустройства граждан.

"В настоящее время в России активная политика на рынке труда разрабатывается на уровне субъектов РФ, а пассивная – централизованно. Такое разграничение полномочий объясняется тем, что напряженность на рынке труда – это общая проблема для всех регионов. Поэтому пособия по безработице устанавливаются централизованно. Мероприятия активной политики на рынке труда направлены на повышение гибкости занятости на локальном уровне, что делает необходимым учет региональной, а в ряде случаев и местной специфики", – рассказала доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики ТюмГУ Марина Гильтман.

Известно, что размер пособия по безработице для каждого региона разный, несмотря на централизованный порядок установления пассивной политики на рынке труда. Его сумма зависит от уровня доходов населения в определенном регионе.

В 2019 году впервые за десять лет был увеличен размер пособий почти в два раза. Минимум по безработице повышен с 850 до 1500 рублей, максимум – с 4900 до 8000 рублей, а для лиц предпенсионного возраста пособие увеличено до 11280 рублей.

Исследование показало, что программы содействия занятости населения регионы разрабатывали и принимали с разной активностью.

В 1995 году собственные программы приняли всего 8% субъектов РФ: Москва, Рязанская, Ярославская, Мурманская, Новосибирская области и Алтайский край. В 2014 году была принята государственная программа РФ "Содействие занятости населения", в связи с этим были разработаны региональные программы почти во всех субъектах (91%). Как рассказала Марина Гильтман, наибольшее количество программ содействия занятости было принято в Центральном и Приволжском федеральных округах, наименьшее – в Уральском и Дальневосточном.

Большинство программ включало четыре направления: профессиональная подготовка, профессиональная ориентация и психологическая поддержка; поддержка занятости слабоконкурентоспособных групп работников; поддержка самозанятости и предпринимательской деятельности; территориальная мобильность.

Исследование проводилось в рамках реализации гранта РФФИ "Локальность рынков труда российских городов". Анализ федеральных нормативно-правовых актов и программных документов показал, что федеральная власть активно участвовала в организации и финансировании региональных программ содействия занятости.