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РИА Новости
Культура

Звезды отметили запуск проекта "Кино в Эрмитаже" в Петербурге

02:11 13.10.2019 (обновлено: 11:47 16.10.2019)
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© Фото : Предоставлено пресс-службой проекта "Кино в Эрмитаже"Александр Цыпкин и представители онлайн-кинотеатра tvzavr
Александр Цыпкин и представители онлайн-кинотеатра tvzavr
© Фото : Предоставлено пресс-службой проекта "Кино в Эрмитаже"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартовал проект “Кино в Эрмитаже”. На первом показе показали альманах короткометражных картин, сценарий для которых написал Александр Цыпкин, сообщают организаторы.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже"

Алика Смехова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина

Гости на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина
1 из 4

Алика Смехова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже"

Режиссер фильма "Ты его любила" Елена Полякова на премьерном показе в Эрмитажном театре

Гости на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина
2 из 4

Режиссер фильма "Ты его любила" Елена Полякова на премьерном показе в Эрмитажном театре

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже"

Продюсер Снежина Кулова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина

Гости на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина
3 из 4

Продюсер Снежина Кулова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже"

Ирина Безрукова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина

Гости на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина
4 из 4

Ирина Безрукова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже"
1 из 4

Алика Смехова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже"
2 из 4

Режиссер фильма "Ты его любила" Елена Полякова на премьерном показе в Эрмитажном театре

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже"
3 из 4

Продюсер Снежина Кулова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже"
4 из 4

Ирина Безрукова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже"
После просмотра короткометражек гости вечера поздравили создателей в одном из петербургских ресторанов.
Александр Цыпкин, короткометражки по сценариям которого были впервые показаны в Эрмитажном театре, поблагодарил всех собравшихся на вечеринке за поддержку. Зрители и гости показов увидели фильмы: “Ты его любила?” (режиссер — Елена Полякова), “Прощай, любимый” (режиссеры — Ксения Раппопорт, Павел Капинос, Александр Цыпкин), “Эвтаназия” (режиссер — Елена Бродач), “Утренний секс” (режиссер — Александр Цыпкин) и “Темная как ночь. Каренина 2019” (режиссер — Радда Новикова).
На after-party были замечены актрисы Алика Смехова, Ирина Безрукова, Рината Пиотровски, Карина Разумовская, продюсер Снежина Кулова, актер Владимир Хацкевич с супругой Любовью Хацкевич, гимнастка Самира Мустафаева, издатель Борис Пиотровский, директор "Мюзик-холла" Юлия Стрижак и другие.
Для звездных гостей в этот вечер треки ставил известный в Санкт-Петербурге ди-джей KitoJemper.
Проект “Кино в Эрмитаже” организован Государственным Эрмитажем и онлайн-кинотеатром tvzavr.
РИА Новости является генеральным информационным партнером проекта.
Писатель Александр Цыпкин
10 октября, 16:35Культура
В Эрмитажном театре покажут киноальманах по рассказам Александра Цыпкина
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КультураКино и сериалыНовости культурыМузеиКсения Раппопорт
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