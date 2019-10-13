Звезды отметили запуск проекта "Кино в Эрмитаже" в Петербурге

© Фото : Предоставлено пресс-службой проекта "Кино в Эрмитаже" Александр Цыпкин и представители онлайн-кинотеатра tvzavr

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартовал проект “Кино в Эрмитаже”. На первом показе показали альманах короткометражных картин, сценарий для которых написал Александр Цыпкин, сообщают организаторы.

© Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже" Алика Смехова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина 1 из 4 Алика Смехова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина © Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже" © Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже" Режиссер фильма "Ты его любила" Елена Полякова на премьерном показе в Эрмитажном театре 2 из 4 Режиссер фильма "Ты его любила" Елена Полякова на премьерном показе в Эрмитажном театре © Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже" © Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже" Продюсер Снежина Кулова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина 3 из 4 Продюсер Снежина Кулова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина © Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже" © Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже" Ирина Безрукова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина 4 из 4 Ирина Безрукова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина © Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже" 1 из 4 Алика Смехова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина © Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже" 2 из 4 Режиссер фильма "Ты его любила" Елена Полякова на премьерном показе в Эрмитажном театре © Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже" 3 из 4 Продюсер Снежина Кулова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина © Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже" 4 из 4 Ирина Безрукова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина © Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кино в "Эрмитаже"

После просмотра короткометражек гости вечера поздравили создателей в одном из петербургских ресторанов.

Александр Цыпкин, короткометражки по сценариям которого были впервые показаны в Эрмитажном театре, поблагодарил всех собравшихся на вечеринке за поддержку. Зрители и гости показов увидели фильмы: “Ты его любила?” (режиссер — Елена Полякова), “Прощай, любимый” (режиссеры — Ксения Раппопорт, Павел Капинос, Александр Цыпкин), “Эвтаназия” (режиссер — Елена Бродач), “Утренний секс” (режиссер — Александр Цыпкин) и “Темная как ночь. Каренина 2019” (режиссер — Радда Новикова).

На after-party были замечены актрисы Алика Смехова, Ирина Безрукова, Рината Пиотровски, Карина Разумовская, продюсер Снежина Кулова, актер Владимир Хацкевич с супругой Любовью Хацкевич, гимнастка Самира Мустафаева, издатель Борис Пиотровский, директор "Мюзик-холла" Юлия Стрижак и другие.

Для звездных гостей в этот вечер треки ставил известный в Санкт-Петербурге ди-джей KitoJemper.

Проект “Кино в Эрмитаже” организован Государственным Эрмитажем и онлайн-кинотеатром tvzavr.