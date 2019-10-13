Звезды отметили запуск проекта "Кино в Эрмитаже" в Петербурге

Алика Смехова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина
Алика Смехова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина
Режиссер фильма "Ты его любила" Елена Полякова на премьерном показе в Эрмитажном театре
Режиссер фильма "Ты его любила" Елена Полякова на премьерном показе в Эрмитажном театре
Продюсер Снежина Кулова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина
Продюсер Снежина Кулова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина
Ирина Безрукова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина
Ирина Безрукова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина
Алика Смехова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина
Режиссер фильма "Ты его любила" Елена Полякова на премьерном показе в Эрмитажном театре
Продюсер Снежина Кулова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина
Ирина Безрукова и Олеся Теплова на премьерном показе короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина