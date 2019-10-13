На выборах в Тунисе побеждает независимый кандидат Каис Саид, сообщили СМИ

КАИР, 13 окт — РИА Новости. Независимый политик, консервативный профессор конституционного права Каис Саид одерживает убедительную победу на президентских выборах в Тунисе, сообщает тунисская радиостанция Mosaiqe FM со ссылкой на экзитполы.
По данным радиостанции, за Саида проголосовали более 72% избирателей. Его соперник во втором туре — медиамагнат и лидер партии "Кальб Тунис" ("Сердце Туниса") Набиль аль-Каруи — набирает около 27,5% голосов.
Вчера, 04:02РИА НовостиПроцедура выборов президента в Тунисе
Сообщается также, что в выборах приняли участие порядка 60% из семи миллионов граждан Туниса, имеющих право голоса.