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РИА Новости
Война в Сирии

Центр по примирению заявил об угрозе освобождения боевиков ИГ* в Сирии

22:09 13.10.2019 (обновлено: 22:58 13.10.2019)
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© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) во время столкновений с бойцами "Сирийских демократических сил" в Багузе, Сирия
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) во время столкновений с бойцами Сирийских демократических сил в Багузе, Сирия
© AP Photo / Aamaq News Agency
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Удерживаемые "Сирийскими демократическими силами" (SDF) террористы группировки "Исламское государство"* могут оказаться на свободе, что спровоцирует резкое ухудшение обстановки на Ближнем Востоке, сказал на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он сообщил об осложнении гуманитарной обстановки на северо-востоке Сирии. По его данным, "Сирийские демократические силы" охраняют семь мест заключения на северо-востоке Сирии, где содержатся сторонники группировки Исламское государство*, и не менее восьми лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов.
Российские военные призывают срочно принять меры по предотвращению гуманитарной катастрофы в восточной части Сирии. Бакин подчеркнул, что вопросы спасения беженцев и мирных жителей требуют немедленного решения.
"Возможный выход террористов на свободу может спровоцировать резкое ухудшение обстановки во всем Ближневосточном регионе. Всеми сторонами сирийского урегулирования должны быть приняты меры по недопущению подобного сценария", - заявил руководитель российского центра по примирению.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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