Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T17:17Z
https://ria.ru/20191013/1559729454.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155972/48/1559724819_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_54bf56c561670c1f3585d921cc1cef97.jpg
РИА Новости

Цветы на могилу убитой в Саратове девочки пришлось везти "газелью"

17:17 13.10.2019
118544
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Жители Саратова принесли так много цветов к месту прощания с убитой девятилетней девочкой, что их пришлось везти на могилу "газелью". Видео сбора венков опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как несколько мужчин принимают у людей цветы, венки и мягкие игрушки и складывают их грузовой автомобиль.
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
11 октября, 15:30РИА Новости
В СФ ответили на призывы вернуть смертную казнь после трагедии в Саратове
Прощание с убитой девочкой прошло в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла. После отпевания в церковь пустили всех желающих проститься с погибшей школьницей. Церемония длилась около двух часов.

Убийство ребенка

В среду утром в Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка. В тот же день полицейские и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски. В ночь на пятницу девочку нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась. При этом в соцсетях распространилась ориентировка на неизвестного мужчину 30-40 лет, который мог быть причастен к случившемуся.
Позднее правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера" 35-летний местный житель. Мужчина признал вину. Из его показаний следует, что он самовольно поселился в заброшенном гараже, а девочку убил, якобы опасаясь, что она расскажет о встрече с ним. СМИ писали, что после задержания полицейским пришлось переодеть мужчину, чтобы провести его через толпу, требовавшую самосуда.
Подозреваемый в убийстве ребенка в Саратове признал вину
11 октября, 12:49РИА Новости
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
1512231496434
Обсудить 0
Убийство девочки в СаратовеСаратовПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Город Саратов
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым
Лента
новостей
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Ксения Каторгина
Свекровь рассказала о пропавшей в Екатеринбурге молодой матери
Полицейские США
Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Космонавт Алексей Леонов после тренировочного полета на реактивном самолете. Снимок до полета в космос
"Ушел настоящий герой": гитарист Queen почтил память Алексея Леонова
Врачи во время операции
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром полметра
Кратер Ворчестера, где ученые нашли следы великого потопа Марса
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
23:23Минобороны России опубликовало карту тюрем в Сирии, где содержатся боевики
23:07В Помпеях обнаружили уникальную фреску с изображением гладиаторов
Лента новостейМолния