Цветы на могилу убитой в Саратове девочки пришлось везти "газелью"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Жители Саратова принесли так много цветов к месту прощания с убитой девятилетней девочкой, что их пришлось везти на могилу "газелью". Видео сбора венков Жители Саратова принесли так много цветов к месту прощания с убитой девятилетней девочкой, что их пришлось везти на могилу "газелью". Видео сбора венков опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как несколько мужчин принимают у людей цветы, венки и мягкие игрушки и складывают их грузовой автомобиль.

Прощание с убитой девочкой прошло в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла. После отпевания в церковь пустили всех желающих проститься с погибшей школьницей. Церемония длилась около двух часов.

Убийство ребенка

В среду утром в Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка. В тот же день полицейские и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски. В ночь на пятницу девочку нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась. При этом в соцсетях распространилась ориентировка на неизвестного мужчину 30-40 лет, который мог быть причастен к случившемуся.