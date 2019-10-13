Байден не обсуждал с отцом свою деятельность на Украине, заявил адвокат

"Хантер участвовал в этой бизнес-деятельности независимо. Он не считал возможным обсуждать и не обсуждал это с отцом. Хантер всегда исходил из того, что его отец будет полностью и непоколебимо руководствоваться лишь существующей политикой США вне зависимости от того, как это повлияет на профессиональные интересы Хантера", - говорится в письменном заявлении адвоката, которое он разместил в интернете.