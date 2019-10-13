Байден не обсуждал с отцом свою деятельность на Украине, заявил адвокат

ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Хантер Байден не обсуждал с отцом, бывшим вице-президентом США Джо Байденом, свою работу в украинской энергетической компании Burismа, заявил адвокат Байдена-младшего Джордж Месирес.
"Хантер участвовал в этой бизнес-деятельности независимо. Он не считал возможным обсуждать и не обсуждал это с отцом. Хантер всегда исходил из того, что его отец будет полностью и непоколебимо руководствоваться лишь существующей политикой США вне зависимости от того, как это повлияет на профессиональные интересы Хантера", - говорится в письменном заявлении адвоката, которое он разместил в интернете.
По его словам, Хантер Байден не участвовал в юридическом аспекте работы компании и давал советы о "принципах корпоративной транспарентности, управления и ответственности".
Хантер Байден работал членом совета директоров Burisma в то время, когда украинские власти вели расследование против бенефициара компании. Позднее Джо Байден публично заявлял, что добился от Киева увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который до этого вел расследование против Burisma. На этом основании президент США Дональд Трамп заявил, что Хантер Байден и его отец участвовали в коррупции. Демократы начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив его в давлении на украинские власти с целью проведения расследования против Байдена.
9 октября, 21:20РИА НовостиБайден впервые призвал к импичменту Трампа