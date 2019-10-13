Отношения с Россией не повлияют на партнерство с США, заявили в Эр-Рияде

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Дохе

ЭР-РИЯД, 13 окт - РИА Новости. Эр-Рияд уверен, что развитие отношений с Москвой не окажет негативного влияния на партнерство США и Саудовской Аравии, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.

"Наши отношения с Америкой - исторические, это историческое партнёрство. Мы не считаем, что хорошие отношения с Россией могут оказать какое-то негативное влияние на наши отношения с США. Мы считаем, что можем развивать тесные связи с США одновременно с развитием отношений с Россией", - сказал аль-Джубейр журналистам.