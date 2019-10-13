Отношения с Россией не повлияют на партнерство с США, заявили в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 13 окт - РИА Новости. Эр-Рияд уверен, что развитие отношений с Москвой не окажет негативного влияния на партнерство США и Саудовской Аравии, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.
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"Наши отношения с Америкой - исторические, это историческое партнёрство. Мы не считаем, что хорошие отношения с Россией могут оказать какое-то негативное влияние на наши отношения с США. Мы считаем, что можем развивать тесные связи с США одновременно с развитием отношений с Россией", - сказал аль-Джубейр журналистам.
"Чем крепче будут отношения с Россией, тем лучше для разрешения проблем региона и других вопросов. Я не вижу никаких противоречий", - добавил он.