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РИА Новости

Отношения с Россией не повлияют на партнерство с США, заявили в Эр-Рияде

17:06 13.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Дохе
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Дохе
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЭР-РИЯД, 13 окт - РИА Новости. Эр-Рияд уверен, что развитие отношений с Москвой не окажет негативного влияния на партнерство США и Саудовской Аравии, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.
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"Наши отношения с Америкой - исторические, это историческое партнёрство. Мы не считаем, что хорошие отношения с Россией могут оказать какое-то негативное влияние на наши отношения с США. Мы считаем, что можем развивать тесные связи с США одновременно с развитием отношений с Россией", - сказал аль-Джубейр журналистам.
"Чем крепче будут отношения с Россией, тем лучше для разрешения проблем региона и других вопросов. Я не вижу никаких противоречий", - добавил он.
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Саудовская АравияРоссияСШАВ мире
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